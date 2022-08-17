https://sputniknews.com.tr/20220817/urdun-veliaht-prensi-suudi-arabistanda-nisanlandi-1060059198.html
Ürdün Veliaht Prensi, Suudi Arabistan’da nişanlandı
Ürdün Veliaht Prensi, Suudi Arabistan’da nişanlandı
Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da nişanlandı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T22:16+0300
2022-08-17T22:16+0300
2022-08-18T02:03+0300
dünya
suudi arabistan
ürdün
abdullah bin el hüseyin
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Ürdün Kraliyet Divanı, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah’ın Racva Halid bin Musaid bin Seyf bin Abdulaziz Al Seyf’le nişanlandığını duyurdu.Divan'dan yapılan açıklamada, nişan töreninin bugün Kral Abdullah ve eşi Kraliçe Rania’nın katımlıyla gerçekleşti.Fatiha’nın Racva Al Seyf’in Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki evinde okunduğu belirtilirken, törene Prens Hasan bin Talal, Prens Haşim bin Abdullah, Prens Ali bin Al Hüseyin, Prens Haşim bin Al Hüseyin, Prens Gazi bin Muhammed ve Seyf ailesinin bazı üyeleri de katıldı.
suudi arabistan
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suudi arabistan, ürdün, abdullah bin el hüseyin
suudi arabistan, ürdün, abdullah bin el hüseyin
Ürdün Veliaht Prensi, Suudi Arabistan’da nişanlandı
22:16 17.08.2022 (güncellendi: 02:03 18.08.2022) Abone ol
Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da nişanlandı.
Ürdün Kraliyet Divanı, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah’ın Racva Halid bin Musaid bin Seyf bin Abdulaziz Al Seyf’le nişanlandığını duyurdu.
Divan'dan yapılan açıklamada, nişan töreninin bugün Kral Abdullah ve eşi Kraliçe Rania’nın katımlıyla gerçekleşti.
Fatiha’nın Racva Al Seyf’in Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki evinde okunduğu belirtilirken, törene Prens Hasan bin Talal, Prens Haşim bin Abdullah, Prens Ali bin Al Hüseyin, Prens Haşim bin Al Hüseyin, Prens Gazi bin Muhammed ve Seyf ailesinin bazı üyeleri de katıldı.