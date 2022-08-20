https://sputniknews.com.tr/20220820/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-rus-birliklerine-karsi-kimyasal-madde-kullandi-1060178076.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Rus birliklerine karşı kimyasal madde kullandı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Rus birliklerine karşı kimyasal madde kullandı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Zaporojya bölgesinde Rus birliklerine karşı zehirli madde kullandığı belirtildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T16:21+0300

2022-08-20T16:21+0300

2022-08-20T16:21+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

donbass

vladimir zelenskiy

kimyasal madde

st. petersburg

botulinum

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Donbass ve diğer bölgelerdeki askeri yenilgilerin ardından Zelenskiy rejimi, Rus askerlerine ve sivil nüfusa karşı kimyasal maddeler kullanılan terör eylemlerine onay verdi. 31 Temmuz'da. Zaporojya bölgesindeki Vasilyevka yerleşim yerinde görevlerini icra eden Rus askerleri, ağır zehirlenme belirtileriyle askeri hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı.Yapılan incelemeler sonucunda askerlerin vücudunda botulinum toksini tip ‘B’ adlı zehirli maddeye rastlandığı, Petersburg'daki Savunma Bakanlığı Askeri Tıp Ana Araştırma ve Test Enstitüsü uzmanlarının ön teşhisi doğrulayan ek bir analiz yaptıkları ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna'nın kimyasal terör eylemlerini doğrulayan belgelerin hazırlandığını, yakın bir zamanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderileceği kaydedildi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, vladimir zelenskiy, kimyasal madde, st. petersburg, botulinum, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)