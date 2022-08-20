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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-rus-birliklerine-karsi-kimyasal-madde-kullandi-1060178076.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Rus birliklerine karşı kimyasal madde kullandı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Rus birliklerine karşı kimyasal madde kullandı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Zaporojya bölgesinde Rus birliklerine karşı zehirli madde kullandığı belirtildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T16:21+0300
2022-08-20T16:21+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
donbass
vladimir zelenskiy
kimyasal madde
st. petersburg
botulinum
kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Donbass ve diğer bölgelerdeki askeri yenilgilerin ardından Zelenskiy rejimi, Rus askerlerine ve sivil nüfusa karşı kimyasal maddeler kullanılan terör eylemlerine onay verdi. 31 Temmuz'da. Zaporojya bölgesindeki Vasilyevka yerleşim yerinde görevlerini icra eden Rus askerleri, ağır zehirlenme belirtileriyle askeri hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı.Yapılan incelemeler sonucunda askerlerin vücudunda botulinum toksini tip ‘B’ adlı zehirli maddeye rastlandığı, Petersburg'daki Savunma Bakanlığı Askeri Tıp Ana Araştırma ve Test Enstitüsü uzmanlarının ön teşhisi doğrulayan ek bir analiz yaptıkları ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna'nın kimyasal terör eylemlerini doğrulayan belgelerin hazırlandığını, yakın bir zamanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220820/kirim-lideri-aksenov-hava-savunma-sistemleri-kirim-uzerindeki-tum-hedefleri-basariyla-vurdu-1060176477.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, vladimir zelenskiy, kimyasal madde, st. petersburg, botulinum, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, vladimir zelenskiy, kimyasal madde, st. petersburg, botulinum, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Rus birliklerine karşı kimyasal madde kullandı

16:21 20.08.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Zaporojya bölgesinde Rus birliklerine karşı zehirli madde kullandığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Donbass ve diğer bölgelerdeki askeri yenilgilerin ardından Zelenskiy rejimi, Rus askerlerine ve sivil nüfusa karşı kimyasal maddeler kullanılan terör eylemlerine onay verdi. 31 Temmuz'da. Zaporojya bölgesindeki Vasilyevka yerleşim yerinde görevlerini icra eden Rus askerleri, ağır zehirlenme belirtileriyle askeri hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda askerlerin vücudunda botulinum toksini tip ‘B’ adlı zehirli maddeye rastlandığı, Petersburg'daki Savunma Bakanlığı Askeri Tıp Ana Araştırma ve Test Enstitüsü uzmanlarının ön teşhisi doğrulayan ek bir analiz yaptıkları ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna'nın kimyasal terör eylemlerini doğrulayan belgelerin hazırlandığını, yakın bir zamanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderileceği kaydedildi.
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