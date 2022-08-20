https://sputniknews.com.tr/20220820/kirim-lideri-aksenov-hava-savunma-sistemleri-kirim-uzerindeki-tum-hedefleri-basariyla-vurdu-1060176477.html

Kırım lideri Aksenov: Hava savunma sistemleri Kırım üzerindeki tüm hedefleri başarıyla vurdu

Kırım lideri Aksenov: Hava savunma sistemleri Kırım üzerindeki tüm hedefleri başarıyla vurdu

Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus hava savunma sistemlerinin Kırım üzerindeki... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T14:19+0300

2022-08-20T14:19+0300

2022-08-20T14:19+0300

ukrayna krizi

insansız hava aracı (iha)

rusya

kırım

sergey aksenov

hava savunma sistemi

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Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov yaptığı açıklamasında, “Şu ana kadar hava savunma sistemleri Kırım üzerindeki tüm hedefleri başarıyla vurdu. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ve maddi hasar yok" ifadelerini kullandı.Rus ordusunun belirlenen görevleri profesyonelce ve etkili bir şekilde yerine getirdiğine vurgu yapan Aksenov, vatandaşlara sakin olma ve yalnızca resmi bilgilere itibar etme çağrısı yaptı. Bugün sabah saatlerinde Karadeniz Filosu karargahına saldıran Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından vurulmuştu.

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insansız hava aracı (iha), rusya, kırım, sergey aksenov, hava savunma sistemi