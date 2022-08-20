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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/kirim-lideri-aksenov-hava-savunma-sistemleri-kirim-uzerindeki-tum-hedefleri-basariyla-vurdu-1060176477.html
Kırım lideri Aksenov: Hava savunma sistemleri Kırım üzerindeki tüm hedefleri başarıyla vurdu
Kırım lideri Aksenov: Hava savunma sistemleri Kırım üzerindeki tüm hedefleri başarıyla vurdu
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus hava savunma sistemlerinin Kırım üzerindeki... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T14:19+0300
2022-08-20T14:19+0300
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
rusya
kırım
sergey aksenov
hava savunma sistemi
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Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov yaptığı açıklamasında, “Şu ana kadar hava savunma sistemleri Kırım üzerindeki tüm hedefleri başarıyla vurdu. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ve maddi hasar yok" ifadelerini kullandı.Rus ordusunun belirlenen görevleri profesyonelce ve etkili bir şekilde yerine getirdiğine vurgu yapan Aksenov, vatandaşlara sakin olma ve yalnızca resmi bilgilere itibar etme çağrısı yaptı. Bugün sabah saatlerinde Karadeniz Filosu karargahına saldıran Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından vurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220820/soygu-ruslarin-ab-ulkelerine-girmesini-yasaklama-fikri-nazizmin-bir-tezahurudur-1060174570.html
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insansız hava aracı (iha), rusya, kırım, sergey aksenov, hava savunma sistemi
insansız hava aracı (iha), rusya, kırım, sergey aksenov, hava savunma sistemi

Kırım lideri Aksenov: Hava savunma sistemleri Kırım üzerindeki tüm hedefleri başarıyla vurdu

14:19 20.08.2022
© FotoğrafKırım Cumhurbaşkanı Sergey Aksenov
Kırım Cumhurbaşkanı Sergey Aksenov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© Fotoğraf
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus hava savunma sistemlerinin Kırım üzerindeki tüm hedefleri başarıyla vurduğunu, saldırıda can kaybı ve maddi hasar olmadığını belirtti.
Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov yaptığı açıklamasında, “Şu ana kadar hava savunma sistemleri Kırım üzerindeki tüm hedefleri başarıyla vurdu. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ve maddi hasar yok" ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun belirlenen görevleri profesyonelce ve etkili bir şekilde yerine getirdiğine vurgu yapan Aksenov, vatandaşlara sakin olma ve yalnızca resmi bilgilere itibar etme çağrısı yaptı. Bugün sabah saatlerinde Karadeniz Filosu karargahına saldıran Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından vurulmuştu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
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