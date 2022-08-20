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https://sputniknews.com.tr/20220820/soygu-ruslarin-ab-ulkelerine-girmesini-yasaklama-fikri-nazizmin-bir-tezahurudur-1060174570.html
Şoygu: Rusların AB ülkelerine girmesini yasaklama fikri Nazizmin bir tezahürüdür
Şoygu: Rusların AB ülkelerine girmesini yasaklama fikri Nazizmin bir tezahürüdür
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tüm Rusların AB ülkelerine girmesini yasaklama fikrinin Nazi politikasının yeni bir tezahürü olduğunu söyledi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T12:26+0300
2022-08-20T12:26+0300
dünya
sergey şoygu
avrupa birliği
rusya
nazi
neo-nazi
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Moskova yakınlarındaki Patriot Park'ta düzenlenen Birinci Uluslararası Anti-Faşist Kongresi'nde konuşan Şoygu, “Bugün, tüm Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne girmesini yasaklama fikrinin yüksek Avrupa tribünlerinden aktif olarak teşvik edildiği Nazi politikasının bir başka canlı tezahürüne tanık olyoruz” dedi.Şoygu, bazı AB ülkelerinin, özellikle Baltık ülkelerinin ‘dünya düzeninin temel ilkelerini, Nuremberg Mahkemesi'nin yasal ve politik değerlendirmelerini’ giderek daha fazla görmezden geldiklerini belirterek, “Estonya ve Letonya'da SS lejyonerlerinin yürüyüşleri geleneksel hale geldi, savaş suçlularının anıtları dikiliyor. Nazi sloganları Litvanya şehirlerinin sokaklarında açıkça duyuluyor" diye konuştu.
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sergey şoygu, avrupa birliği, rusya, nazi, neo-nazi
sergey şoygu, avrupa birliği, rusya, nazi, neo-nazi

Şoygu: Rusların AB ülkelerine girmesini yasaklama fikri Nazizmin bir tezahürüdür

12:26 20.08.2022
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tüm Rusların AB ülkelerine girmesini yasaklama fikrinin Nazi politikasının yeni bir tezahürü olduğunu söyledi.
Moskova yakınlarındaki Patriot Park'ta düzenlenen Birinci Uluslararası Anti-Faşist Kongresi'nde konuşan Şoygu, “Bugün, tüm Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne girmesini yasaklama fikrinin yüksek Avrupa tribünlerinden aktif olarak teşvik edildiği Nazi politikasının bir başka canlı tezahürüne tanık olyoruz” dedi.
Şoygu, bazı AB ülkelerinin, özellikle Baltık ülkelerinin ‘dünya düzeninin temel ilkelerini, Nuremberg Mahkemesi'nin yasal ve politik değerlendirmelerini’ giderek daha fazla görmezden geldiklerini belirterek, “Estonya ve Letonya'da SS lejyonerlerinin yürüyüşleri geleneksel hale geldi, savaş suçlularının anıtları dikiliyor. Nazi sloganları Litvanya şehirlerinin sokaklarında açıkça duyuluyor" diye konuştu.
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