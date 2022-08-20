https://sputniknews.com.tr/20220820/soygu-ruslarin-ab-ulkelerine-girmesini-yasaklama-fikri-nazizmin-bir-tezahurudur-1060174570.html

Şoygu: Rusların AB ülkelerine girmesini yasaklama fikri Nazizmin bir tezahürüdür

Şoygu: Rusların AB ülkelerine girmesini yasaklama fikri Nazizmin bir tezahürüdür

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tüm Rusların AB ülkelerine girmesini yasaklama fikrinin Nazi politikasının yeni bir tezahürü olduğunu söyledi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T12:26+0300

2022-08-20T12:26+0300

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dünya

sergey şoygu

avrupa birliği

rusya

nazi

neo-nazi

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Moskova yakınlarındaki Patriot Park'ta düzenlenen Birinci Uluslararası Anti-Faşist Kongresi'nde konuşan Şoygu, “Bugün, tüm Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne girmesini yasaklama fikrinin yüksek Avrupa tribünlerinden aktif olarak teşvik edildiği Nazi politikasının bir başka canlı tezahürüne tanık olyoruz” dedi.Şoygu, bazı AB ülkelerinin, özellikle Baltık ülkelerinin ‘dünya düzeninin temel ilkelerini, Nuremberg Mahkemesi'nin yasal ve politik değerlendirmelerini’ giderek daha fazla görmezden geldiklerini belirterek, “Estonya ve Letonya'da SS lejyonerlerinin yürüyüşleri geleneksel hale geldi, savaş suçlularının anıtları dikiliyor. Nazi sloganları Litvanya şehirlerinin sokaklarında açıkça duyuluyor" diye konuştu.

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sergey şoygu, avrupa birliği, rusya, nazi, neo-nazi