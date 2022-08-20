https://sputniknews.com.tr/20220820/jandarmanin-aradigi-kayip-genc-kendi-imkanlariyla-koye-dondu-1060172734.html

Jandarmanın aradığı kayıp genç, kendi imkanlarıyla köye döndü

Jandarmanın aradığı kayıp genç, kendi imkanlarıyla köye döndü

Eskişehir’de meraya çıkan hayvanları karşılamak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları başlatılan 25... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T10:46+0300

2022-08-20T10:46+0300

2022-08-20T10:46+0300

yaşam

arama kurtarma

jandarma

eskişehir

112 acil servis

orman

kayıp

muayene

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Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Ali Akkanat, akşam saatlerinde meradaki hayvanları karşılamaya çıktı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Köyün etrafındaki ormanlık alanda, 20 kişilik grup arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Havanın kararmasıyla son verilen arama çalışmaları, bu sabah günün aydınlatılmasıyla birlikte ekiplerin katılımıyla tekrar başladı.Muhtarın ikametine geldiÇalışmalar devam ederken, kayıp şahsın kendi imkanlarıyla muhtarın ikametine geldiği bilgisi alındı. Bu çerçevede arama çalışmalarına son verilerek belirtilen ikamete geçildi. Kayıp şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, aç ve bitkin olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı şahsı muayene etti.

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arama kurtarma, jandarma, eskişehir, 112 acil servis, orman, kayıp, muayene