https://tr.sputniknews.com/20220816/dunyanin-en-yuksek-savas-alani-kayip-askerin-cansiz-bedeni-38-yil-sonra-bulundu-1059981721.html

'Dünyanın en yüksek savaş alanı': Kayıp askerin cansız bedeni 38 yıl sonra bulundu

'Dünyanın en yüksek savaş alanı': Kayıp askerin cansız bedeni 38 yıl sonra bulundu

Hindistan- Pakistan arasında tartışmalı bölgelerden olan ve bir türlü silahsızlandırılamayan Siachen buzulundan hem üzücü hem de bir nebze de olsa mutluluk... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T10:39+0300

2022-08-16T10:39+0300

2022-08-16T10:39+0300

dünya

himalaya dağları

hindistan

buzul

asker

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Dünyanın en yüksek dağı Everest'in de bir parçası olduğu Himalayalar'da 'dünyanın en yüksekteki savaş alanı' olarak bilinen Siachen buzulunda 38 yıl önce kaybolan Hint askerinin cesedi yeni bulundu. 1984'te Hindistan- Pakistan sınırındaki buzulda devriye görevi esnasında çığ felaketine yakalanan Chandrashekhar Harbola ve beraberindeki 19 kişi hayatını kaybetti. 15 kişinin cansız bedenine ulaşılırken Harbola dahil 5 kişinin izine bunca zamandır rastlanamadı. PTI haber ajansı Harbola ile birlikte bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu ama kimliğinin henüz tespit edilemediğini aktardı. Hindistan ve Pakistan arasında tartışmalı bir bölge olan ve silahsızlandırma müzakerelerine rağmen bir sonuç elde edilemeyen Siachen buzulundan daha önce de benzer haberler gelmişti. 2014'te Tukaram V Patil adlı askerin bedeni, kaybolduktan 21 yıl sonra devriye ekibi tarafından bulundu. 2012'de Siachen buzulu yakınlarında düşen çığda en az 129 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20220815/modi-hindistanin-75-bagimsizlik-gununde-konustu-100-yildan-once-gelismis-ulkelere-dahil-olacagiz-1059953191.html

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himalaya dağları, hindistan, buzul, asker