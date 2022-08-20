https://sputniknews.com.tr/20220820/esini-bicaklayip-cocugunu-kacirmisti-babasinin-hastaneye-biraktigi-bebek-annesine-teslim-edildi-1060176196.html
Eşini bıçaklayıp çocuğunu kaçırmıştı: Babasının hastaneye bıraktığı bebek annesine teslim edildi
Eşini bıçaklayıp çocuğunu kaçırmıştı: Babasının hastaneye bıraktığı bebek annesine teslim edildi
Afyonkarahisar'da bir erkeğin eşini bıçakla yaraladıktan sonra henüz 5 aylık bebeğini kaçırıp 'çok ağladığı gerekçesiyle' Manisa'nın Kula ilçesindeki devlet... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T13:57+0300
2022-08-20T13:57+0300
2022-08-20T13:57+0300
türkiye
kaçırma
kadına şiddet
boşanma
bebek
uzaklaştırma kararı
polis
soruşturma
manisa
kula
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Manisa'nın Kula ilçesinde yaşanan olayda Afyonkarahisar ilinde boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin yanına giderek bıçakla yaralayan, daha sonra da 5 aylık Arel ismindeki bebeğini kaçıran M.U.Ş. isimli şüpheli baba, bebeğinin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek bebeği bırakıp kayıplara karıştı. 07 APD 538 plakalı araçla hastaneye geldiği tespit edilen ve 5 aylık bebeğini yalınayak getiren babayı arama çalışmaları başlarken, sağlık personellerinin müdahalede bulunduğu ve temin ettikleri mamayla karnını doyurdukları Arel bebek, gece saatlerinde Kula Devlet Hastanesi'ne gelen annesi K.A.Ş.'ye teslim edildi. Yaralı anne K.A.Ş. ile Arel bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, Kula, Uşak ve Afyon emniyet ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada kayıplara karışan babayı arama çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/esini-bicaklayip-bebegini-kacirdi-aglayinca-hastaneye-birakti-1060169199.html
türkiye
bebek
manisa
kula
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kaçırma, kadına şiddet, boşanma, bebek, uzaklaştırma kararı, polis, soruşturma, manisa, kula, bıçakla yaralama
kaçırma, kadına şiddet, boşanma, bebek, uzaklaştırma kararı, polis, soruşturma, manisa, kula, bıçakla yaralama
Eşini bıçaklayıp çocuğunu kaçırmıştı: Babasının hastaneye bıraktığı bebek annesine teslim edildi
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Afyonkarahisar'da bir erkeğin eşini bıçakla yaraladıktan sonra henüz 5 aylık bebeğini kaçırıp 'çok ağladığı gerekçesiyle' Manisa'nın Kula ilçesindeki devlet hastanesine bıraktığı Arel bebek, gece saatlerinde Kula'ya gelen annesine teslim edildi.
Manisa'nın Kula ilçesinde yaşanan olayda Afyonkarahisar ilinde boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin yanına giderek bıçakla yaralayan, daha sonra da 5 aylık Arel ismindeki bebeğini kaçıran M.U.Ş. isimli şüpheli baba, bebeğinin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek bebeği bırakıp kayıplara karıştı.
07 APD 538 plakalı araçla hastaneye geldiği tespit edilen ve 5 aylık bebeğini yalınayak getiren babayı arama çalışmaları başlarken, sağlık personellerinin müdahalede bulunduğu ve temin ettikleri mamayla karnını doyurdukları Arel bebek, gece saatlerinde Kula Devlet Hastanesi'ne gelen annesi K.A.Ş.'ye teslim edildi. Yaralı anne K.A.Ş. ile Arel bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Kula, Uşak ve Afyon emniyet ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada kayıplara karışan babayı arama çalışmaları sürüyor.