https://sputniknews.com.tr/20220820/esini-bicaklayip-cocugunu-kacirmisti-babasinin-hastaneye-biraktigi-bebek-annesine-teslim-edildi-1060176196.html

Eşini bıçaklayıp çocuğunu kaçırmıştı: Babasının hastaneye bıraktığı bebek annesine teslim edildi

Eşini bıçaklayıp çocuğunu kaçırmıştı: Babasının hastaneye bıraktığı bebek annesine teslim edildi

Afyonkarahisar'da bir erkeğin eşini bıçakla yaraladıktan sonra henüz 5 aylık bebeğini kaçırıp 'çok ağladığı gerekçesiyle' Manisa'nın Kula ilçesindeki devlet... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T13:57+0300

2022-08-20T13:57+0300

2022-08-20T13:57+0300

türkiye

kaçırma

kadına şiddet

boşanma

bebek

uzaklaştırma kararı

polis

soruşturma

manisa

kula

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Manisa'nın Kula ilçesinde yaşanan olayda Afyonkarahisar ilinde boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin yanına giderek bıçakla yaralayan, daha sonra da 5 aylık Arel ismindeki bebeğini kaçıran M.U.Ş. isimli şüpheli baba, bebeğinin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek bebeği bırakıp kayıplara karıştı. 07 APD 538 plakalı araçla hastaneye geldiği tespit edilen ve 5 aylık bebeğini yalınayak getiren babayı arama çalışmaları başlarken, sağlık personellerinin müdahalede bulunduğu ve temin ettikleri mamayla karnını doyurdukları Arel bebek, gece saatlerinde Kula Devlet Hastanesi'ne gelen annesi K.A.Ş.'ye teslim edildi. Yaralı anne K.A.Ş. ile Arel bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, Kula, Uşak ve Afyon emniyet ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada kayıplara karışan babayı arama çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220820/esini-bicaklayip-bebegini-kacirdi-aglayinca-hastaneye-birakti-1060169199.html

türkiye

bebek

manisa

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kaçırma, kadına şiddet, boşanma, bebek, uzaklaştırma kararı, polis, soruşturma, manisa, kula, bıçakla yaralama