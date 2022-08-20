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Eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, ağlayınca hastaneye bıraktı
Eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, ağlayınca hastaneye bıraktı
Afyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı 5 aylık bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T06:54+0300
2022-08-20T06:54+0300
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Manisa'nın Kula ilçesi Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre, akşam saatlerinde 5 aylık Arel isimli bebeğini kucağına alarak hastaneye gelen M.U.Ş., çok ağladığını öne sürerek sağlık personellerine teslim etti.Hastane personeli bebekle ilgilenirken baba M.U.Ş., bir anda ortadan kaydoldu. Açlıktan ağladığı öğrenilen bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık personelleri temin ettikleri mamayla 5 aylık Arel'in karnını doyururken, babaya ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne konu hakkında bilgi verildi.Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, bebeği hastaneye bırakan kişinin M.U.Ş. isimli şüpheli olduğu ve 07 APD 538 plakalı araçla ortadan kaybolduğunu belirledi. İlçe giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemlerini de incelemeye alan polis, şüpheli babanın bebeği bıraktıktan sonra Uşak istikametine gittiğini saptadı.Uzaklaştırma kararı bulunan eşini bıçaklamışÖte yandan soruşturmayı derinleştiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Afyonkarahisar ilinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunduğu eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği kaçırdığı ve yakalama kararı çıkartıldığını tespit etti.Şüpheli M.U.Ş.'nin yakalanması için Kula, Uşak ve Afyonkarahisar emniyet ekipleri harekete geçti.Sağlık personeli bebeğe sahip çıktıBabası tarafından kaçırıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne bırakılan Arel bebeğe, hastane personeli sahip çıktı.Mama ile doyurulan bebeğin diğer ihtiyaçları da sağlık personelleri tarafından temin edildi.Bu arada polis, Afyonkarahisar'da eşi tarafından bıçaklanan ve durumu iyi olduğu öğrenilen anneye ulaştı.Arel bebeğin Kula Devlet Hastanesi'ne çağrılan annesine teslim edileceği öğrenildi.Polis ekipleri şüpheli M.U.Ş.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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bebek, afyon, kadına şiddet
bebek, afyon, kadına şiddet

Eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, ağlayınca hastaneye bıraktı

06:54 20.08.2022
© DHAAfyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı
Afyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© DHA
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Afyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı 5 aylık bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı.
Manisa'nın Kula ilçesi Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre, akşam saatlerinde 5 aylık Arel isimli bebeğini kucağına alarak hastaneye gelen M.U.Ş., çok ağladığını öne sürerek sağlık personellerine teslim etti.
Hastane personeli bebekle ilgilenirken baba M.U.Ş., bir anda ortadan kaydoldu. Açlıktan ağladığı öğrenilen bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık personelleri temin ettikleri mamayla 5 aylık Arel'in karnını doyururken, babaya ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne konu hakkında bilgi verildi.

Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, bebeği hastaneye bırakan kişinin M.U.Ş. isimli şüpheli olduğu ve 07 APD 538 plakalı araçla ortadan kaybolduğunu belirledi. İlçe giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemlerini de incelemeye alan polis, şüpheli babanın bebeği bıraktıktan sonra Uşak istikametine gittiğini saptadı.

Uzaklaştırma kararı bulunan eşini bıçaklamış

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Afyonkarahisar ilinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunduğu eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği kaçırdığı ve yakalama kararı çıkartıldığını tespit etti.
Şüpheli M.U.Ş.'nin yakalanması için Kula, Uşak ve Afyonkarahisar emniyet ekipleri harekete geçti.

Sağlık personeli bebeğe sahip çıktı

Babası tarafından kaçırıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne bırakılan Arel bebeğe, hastane personeli sahip çıktı.
Mama ile doyurulan bebeğin diğer ihtiyaçları da sağlık personelleri tarafından temin edildi.
Bu arada polis, Afyonkarahisar'da eşi tarafından bıçaklanan ve durumu iyi olduğu öğrenilen anneye ulaştı.
Arel bebeğin Kula Devlet Hastanesi'ne çağrılan annesine teslim edileceği öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheli M.U.Ş.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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