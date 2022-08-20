Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220820/duma-baskan-yardimcisi-yarovaya-abd-ucuncu-reich-ve-japonyanin-korkunc-projelerini-surduruyor-1060176874.html
Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya: ABD, Üçüncü Reich ve Japonya'nın korkunç projelerini sürdürüyor
Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya: ABD, Üçüncü Reich ve Japonya'nın korkunç projelerini sürdürüyor
Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya, ABD’nin, faşist Almanya ve militarist Japonya'nın korkunç projelerini sürdürdüğünü belirtti. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T14:49+0300
2022-08-20T14:49+0300
dünya
japonya
almanya
abd
irina yarovaya
duma
rusya
pentagon
biyolojik silah
askeri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101932/04/1019320404_0:3:1024:579_1920x0_80_0_0_4d63c4c3198f8abfa15120bbc9fd4f39.jpg
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı Irina Yarovaya, ABD’nin dünya çapında yüzlerce gizli laboratuvara sahip askeri biyolojik programının, 'faşist Almanya ve militarist Japonya'nın korkunç projelerinin' küresel ölçekteki devamı olduğunu söyledi.Army-2022 askeri-teknik forumu kapsamında düzenlenen Birinci Uluslararası Anti-Faşist Kongresi'nde konuşan Yarovaya, “Pentagon'un askeri-biyolojik projesi, dünyanın dört bir yanında yüzlerce gizli askeri biyolojik laboratuvarın kurulması şüphesiz faşist Almanya'nın ve militarist Japonya’nın korkunç projelerinin küresel ölçekteki devamı niteliğindedir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220820/kirim-lideri-aksenov-hava-savunma-sistemleri-kirim-uzerindeki-tum-hedefleri-basariyla-vurdu-1060176477.html
japonya
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101932/04/1019320404_126:0:899:580_1920x0_80_0_0_df4cd338e135b9cb0c45b0541993c0ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, almanya, abd, irina yarovaya, duma, rusya, pentagon, biyolojik silah, askeri, army-2022
japonya, almanya, abd, irina yarovaya, duma, rusya, pentagon, biyolojik silah, askeri, army-2022

Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya: ABD, Üçüncü Reich ve Japonya'nın korkunç projelerini sürdürüyor

14:49 20.08.2022
© Sputnikİrina Yarovaya
İrina Yarovaya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya, ABD’nin, faşist Almanya ve militarist Japonya'nın korkunç projelerini sürdürdüğünü belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı Irina Yarovaya, ABD’nin dünya çapında yüzlerce gizli laboratuvara sahip askeri biyolojik programının, 'faşist Almanya ve militarist Japonya'nın korkunç projelerinin' küresel ölçekteki devamı olduğunu söyledi.
Army-2022 askeri-teknik forumu kapsamında düzenlenen Birinci Uluslararası Anti-Faşist Kongresi'nde konuşan Yarovaya, “Pentagon'un askeri-biyolojik projesi, dünyanın dört bir yanında yüzlerce gizli askeri biyolojik laboratuvarın kurulması şüphesiz faşist Almanya'nın ve militarist Japonya’nın korkunç projelerinin küresel ölçekteki devamı niteliğindedir” ifadelerini kullandı.
Kırım Cumhurbaşkanı Sergey Aksenov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
Ukrayna krizi
Kırım lideri Aksenov: Hava savunma sistemleri Kırım üzerindeki tüm hedefleri başarıyla vurdu
14:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала