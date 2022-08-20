https://sputniknews.com.tr/20220820/duma-baskan-yardimcisi-yarovaya-abd-ucuncu-reich-ve-japonyanin-korkunc-projelerini-surduruyor-1060176874.html
Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya: ABD, Üçüncü Reich ve Japonya'nın korkunç projelerini sürdürüyor
Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya: ABD, Üçüncü Reich ve Japonya'nın korkunç projelerini sürdürüyor
Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya, ABD’nin, faşist Almanya ve militarist Japonya'nın korkunç projelerini sürdürdüğünü belirtti. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T14:49+0300
2022-08-20T14:49+0300
2022-08-20T14:49+0300
dünya
japonya
almanya
abd
irina yarovaya
duma
rusya
pentagon
biyolojik silah
askeri
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı Irina Yarovaya, ABD’nin dünya çapında yüzlerce gizli laboratuvara sahip askeri biyolojik programının, 'faşist Almanya ve militarist Japonya'nın korkunç projelerinin' küresel ölçekteki devamı olduğunu söyledi.Army-2022 askeri-teknik forumu kapsamında düzenlenen Birinci Uluslararası Anti-Faşist Kongresi'nde konuşan Yarovaya, “Pentagon'un askeri-biyolojik projesi, dünyanın dört bir yanında yüzlerce gizli askeri biyolojik laboratuvarın kurulması şüphesiz faşist Almanya'nın ve militarist Japonya’nın korkunç projelerinin küresel ölçekteki devamı niteliğindedir” ifadelerini kullandı.
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japonya, almanya, abd, irina yarovaya, duma, rusya, pentagon, biyolojik silah, askeri, army-2022
japonya, almanya, abd, irina yarovaya, duma, rusya, pentagon, biyolojik silah, askeri, army-2022
Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya: ABD, Üçüncü Reich ve Japonya'nın korkunç projelerini sürdürüyor
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Duma Başkan Yardımcısı Yarovaya, ABD’nin, faşist Almanya ve militarist Japonya'nın korkunç projelerini sürdürdüğünü belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı Irina Yarovaya, ABD’nin dünya çapında yüzlerce gizli laboratuvara sahip askeri biyolojik programının, 'faşist Almanya ve militarist Japonya'nın korkunç projelerinin' küresel ölçekteki devamı olduğunu söyledi.
Army-2022 askeri-teknik forumu kapsamında düzenlenen Birinci Uluslararası Anti-Faşist Kongresi'nde konuşan Yarovaya, “Pentagon'un askeri-biyolojik projesi, dünyanın dört bir yanında yüzlerce gizli askeri biyolojik laboratuvarın kurulması şüphesiz faşist Almanya'nın ve militarist Japonya’nın korkunç projelerinin küresel ölçekteki devamı niteliğindedir” ifadelerini kullandı.