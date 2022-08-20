https://sputniknews.com.tr/20220820/cumhurbaskani-erdogandan-siirdeki-miniciksin-sozune-yanit-ne-minigi-ya-185-boyundayim-ben--1060177831.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şiirdeki 'Miniciksin' sözüne yanıt: 'Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şiirdeki 'Miniciksin' sözüne yanıt: 'Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul Esenler'de düzenlenen toplu konut açılış töreninin ardından bir ailenin evine misafir oldu. Burada kendisi için yazılan... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T16:05+0300
2022-08-20T16:05+0300
2022-08-20T16:05+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Esenler'de programı sonrası konuk olduğu bir ailenin evinde yaşananlar sosyal medyanın gündem oldu. Erdoğan, kendisine yazılan şiiri okurken şiirdeki "Sen çok miniciksin" ifadesine verdiği yanıt evdekileri güldürdü. Şiiri okuduktan sonra duygulanan Erdoğan, "Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220819/cumhurbaskani-erdogan-marmara-depreminde-yikilan-yerleri-ayaga-kaldirdik--1060146007.html
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şiir, recep tayyip erdoğan, duygusallık, şiir kitabı, sosyal medya, gündem, esenler
şiir, recep tayyip erdoğan, duygusallık, şiir kitabı, sosyal medya, gündem, esenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şiirdeki 'Miniciksin' sözüne yanıt: 'Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul Esenler'de düzenlenen toplu konut açılış töreninin ardından bir ailenin evine misafir oldu. Burada kendisi için yazılan bir şiiri okuyan Erdoğan, 'Sen miniciksin' ifadelerine gülümseyerek, "Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Esenler'de programı sonrası konuk olduğu bir ailenin evinde yaşananlar sosyal medyanın gündem oldu. Erdoğan, kendisine yazılan şiiri okurken şiirdeki "Sen çok miniciksin" ifadesine verdiği yanıt evdekileri güldürdü. Şiiri okuduktan sonra duygulanan Erdoğan, "Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım" dedi.