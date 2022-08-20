https://sputniknews.com.tr/20220820/cumhurbaskani-erdogandan-siirdeki-miniciksin-sozune-yanit-ne-minigi-ya-185-boyundayim-ben--1060177831.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şiirdeki 'Miniciksin' sözüne yanıt: 'Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şiirdeki 'Miniciksin' sözüne yanıt: 'Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul Esenler'de düzenlenen toplu konut açılış töreninin ardından bir ailenin evine misafir oldu. Burada kendisi için yazılan... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T16:05+0300

2022-08-20T16:05+0300

2022-08-20T16:05+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Esenler'de programı sonrası konuk olduğu bir ailenin evinde yaşananlar sosyal medyanın gündem oldu. Erdoğan, kendisine yazılan şiiri okurken şiirdeki "Sen çok miniciksin" ifadesine verdiği yanıt evdekileri güldürdü. Şiiri okuduktan sonra duygulanan Erdoğan, "Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220819/cumhurbaskani-erdogan-marmara-depreminde-yikilan-yerleri-ayaga-kaldirdik--1060146007.html

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şiir, recep tayyip erdoğan, duygusallık, şiir kitabı, sosyal medya, gündem, esenler