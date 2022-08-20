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https://sputniknews.com.tr/20220820/cumhurbaskani-erdogandan-siirdeki-miniciksin-sozune-yanit-ne-minigi-ya-185-boyundayim-ben--1060177831.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şiirdeki 'Miniciksin' sözüne yanıt: 'Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şiirdeki 'Miniciksin' sözüne yanıt: 'Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul Esenler'de düzenlenen toplu konut açılış töreninin ardından bir ailenin evine misafir oldu. Burada kendisi için yazılan... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T16:05+0300
2022-08-20T16:05+0300
türkiye
şiir
recep tayyip erdoğan
duygusallık
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gündem
esenler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Esenler'de programı sonrası konuk olduğu bir ailenin evinde yaşananlar sosyal medyanın gündem oldu. Erdoğan, kendisine yazılan şiiri okurken şiirdeki "Sen çok miniciksin" ifadesine verdiği yanıt evdekileri güldürdü. Şiiri okuduktan sonra duygulanan Erdoğan, "Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220819/cumhurbaskani-erdogan-marmara-depreminde-yikilan-yerleri-ayaga-kaldirdik--1060146007.html
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şiir, recep tayyip erdoğan, duygusallık, şiir kitabı, sosyal medya, gündem, esenler
şiir, recep tayyip erdoğan, duygusallık, şiir kitabı, sosyal medya, gündem, esenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şiirdeki 'Miniciksin' sözüne yanıt: 'Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben'

16:05 20.08.2022
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi bir ailenin evine konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi bir ailenin evine konuk oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul Esenler'de düzenlenen toplu konut açılış töreninin ardından bir ailenin evine misafir oldu. Burada kendisi için yazılan bir şiiri okuyan Erdoğan, 'Sen miniciksin' ifadelerine gülümseyerek, "Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Esenler'de programı sonrası konuk olduğu bir ailenin evinde yaşananlar sosyal medyanın gündem oldu. Erdoğan, kendisine yazılan şiiri okurken şiirdeki "Sen çok miniciksin" ifadesine verdiği yanıt evdekileri güldürdü. Şiiri okuduktan sonra duygulanan Erdoğan, "Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
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