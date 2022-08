https://sputniknews.com.tr/20220819/cumhurbaskani-erdogan-marmara-depreminde-yikilan-yerleri-ayaga-kaldirdik--1060146007.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara Depremi'nde yıkılan yerleri ayağa kaldırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara Depremi'nde yıkılan yerleri ayağa kaldırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dörtyol Meydanı'nda '60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T19:10+0300

2022-08-19T19:10+0300

2022-08-19T22:49+0300

politika

recep tayyip erdoğan

istanbul

deprem

kira

toki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060148150_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_c7646c5c28426ec62bb7f29494a33318.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'u her köşesiyle ayrı sevdiğini söyledi.İki gün önce, 18 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, depremin üzerinden 23 yıl geçtiğini ancak acısının yüreklerde halen ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti."Rabb'imden bizleri her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylemesini diliyorum." diyen Erdoğan, "Kardeşlerim, o felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı? Şu anda tabii rahmetli olmuş Ecevit vardı değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Bingöl depremini hatırlayın, Van depremini hatırlayın, Simav'ı hatırlayın, Kütahya'yı hatırlayın. Bütün bu depremlerde, Gölcük depremini hatırlayın, Sakarya'yı hatırlayın, Kocaeli'nin genelini hatırlayın, hepsinde anında, Malatya'da, Elazığ'da bütün bu şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız ve yaptık." diye konuştu.Bunun için hükümete gelir gelmez Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak şekilde büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattıklarına işaret eden Erdoğan, amaçlarının, ülkenin hiçbir yerinde afetlere karşı dayanıksız, sağlıksız, metruk, çirkin yapı bırakmamak olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binalarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular." dedi.Özellikle sosyal konut inşası alanında dünyaya örnek olacak bir modeli uygulamaya geçirdiklerini anlatan Erdoğan, "TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık. Netice itibarıyla tüm bu çalışmalarla ülkemizdeki yapıların yüzde 60'ını yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık. İnşallah hedefimiz, yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almaktır. Depremin, sel baskınlarının, heyelanların bu ülkenin gerçeği olduğunu asla unutmadan, insan aklının ve teknolojinin el verdiği her tedbiri alarak, Rabb'imize teslim olacağız." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında muhalefeti eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'CHP görevi alalı 3 yıl oldu, depreme yönelik herhangi bir şey gördünüz mü?'Gelecek yıl bir asrı devirecek Cumhuriyet tarihine millet için çalışanlar ile milleti hakir görenler arasındaki farkın en iyi mukayese edilebileceği hususlardan birinin de depreme hazırlık çalışmaları olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemiz doğusundan batısına deprem kuşağında yer alan yerleşim yerleriyle bezeli olduğu halde uzunca bir süre bu gerçeğe sırt dönülmüş, kayda değer hiçbir adım atılmamıştır." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara yönelttiği "Şu İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi kimde?" sorusuna, "CHP'de." yanıtının verilmesi üzerine şunları söyledi:Marmara Depremi'ne işaret eden Erdoğan, "Deprem öncesi vatandaşın canı, malı hiçe sayıldığı gibi depremin ardından yürütülen kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları dahi gereken hız ve etkinlikte gerçekleştirilmemiştir. Marmara Depremi'nin ardından yaşananlar hala tüm çıplaklığıyla gözlerimizin önündedir. Evet bireysel olarak herkes gayret göstermiştir ama bu samimi çabayı destekleyecek bir sistem ve mekanizma maalesef yoktur." değerlendirmesinde bulundu.Eğitim ve sağlık yatırımları ile projelerEğitimde yapılanların ortada olduğunu, 76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardıklarını ve üniversitesi olmayan ilin kalmadığını kaydeden Erdoğan, "Hatırlayın, biz ilkokula gittiğimizde bizim sınıflarımız 75-100 kişilikti ama şimdi 36. Böyle ilkokullarımız var, bu hale geldik. 81 vilayetimizin tamamında bu üniversiteler ve şimdi profesörler, doçentler nereye gidiyor? Öğrencilerimizin olduğu yere gidiyor. Ey Bay Kemal, bunlar öyle lafla, boş lafla olmuyor." ifadelerini kullandı.Sağlık alanında şehir hastanelerini kurduklarını dile getiren Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Havalimanında Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini ve Anadolu Yakası'nda bir hastaneyi açtıklarını hatırlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da da şehir hastaneleri inşa ettiklerini, eğitimdeki duruşlarının da kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Alandaki vatandaşlara, "Tarım Kredi Kooperatifindeki alımlarınızı yapıyor musunuz, fiyatlardan memnun musunuz?" diye soran Erdoğan, "İnşallah Tarım Kredi Kooperatifinde artık koyun, kuzu, bunların fiyatı biliyorsunuz ciddi manada düşürüldü. Şimdi büyükbaş hayvanlara da inşallah geçiyoruz. Diğer ürünlerde de yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 gibi inşallah indirimler yapmak suretiyle size uygun, ucuz fiyatla ürünlerimizi ulaştıracağız. Derdimiz ne? Derdimiz, vatandaşımıza karşı ucuz fiyatla ürün vermek." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamit Han sondaj gemisinin şu anda sondaj yaptığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, istanbul, deprem, kira, toki