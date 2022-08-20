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https://sputniknews.com.tr/20220820/cumhurbaskani-erdogan-kentsel-donusumde-hak-sahibi-ailenin-evine-konuk-oldu-1060167924.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde hak sahibi ailenin evine konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde hak sahibi ailenin evine konuk oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nin ardından kendisine davette bulunan hak sahibi ailenin evine... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T04:56+0300
2022-08-20T05:04+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kentsel dönüşüm
esenler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı. Törenin ardından projedeki örnek daireleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak sahibi bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu. Ziyarette evde bulunanlardan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "40-50 yıllık binada, artık can güvenliğimizin kalmadığı, günümüz deprem koşullarında ikamet ettiğimiz binalarda, ailelerimiz ve çocuklarımızla sıkıntı içerisinde oturuyorduk. Böyle bir mekanı bize tahsis ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreceği için saçlarını ördürdüğünü söyleyen küçük kız çocuğu, yazdığı mektubu Cumhurbaşkanı'na takdim etti.Kız çocuğunun mektubunu okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, metindeki "miniciksin" ifadesine, "Kızım, 1.85 boyundayım" diye karşılık verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubu okumasının ardından kendisine, "Ağlıyor musun?" diye soran çocuğa, "Ağlatacaksın beni. Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım? Beni ağlatacak şeyler koymuşsun" ifadelerini kullandı.Erdoğan, ziyaretin sonunda aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20220819/cumhurbaskani-erdogan-marmara-depreminde-yikilan-yerleri-ayaga-kaldirdik--1060146007.html
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recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm, esenler
recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm, esenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde hak sahibi ailenin evine konuk oldu

04:56 20.08.2022 (güncellendi: 05:04 20.08.2022)
© İHA-AW693934Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© İHA-AW693934
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nin ardından kendisine davette bulunan hak sahibi ailenin evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı.
Törenin ardından projedeki örnek daireleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak sahibi bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.
Ziyarette evde bulunanlardan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "40-50 yıllık binada, artık can güvenliğimizin kalmadığı, günümüz deprem koşullarında ikamet ettiğimiz binalarda, ailelerimiz ve çocuklarımızla sıkıntı içerisinde oturuyorduk. Böyle bir mekanı bize tahsis ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreceği için saçlarını ördürdüğünü söyleyen küçük kız çocuğu, yazdığı mektubu Cumhurbaşkanı'na takdim etti.
Kız çocuğunun mektubunu okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, metindeki "miniciksin" ifadesine, "Kızım, 1.85 boyundayım" diye karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubu okumasının ardından kendisine, "Ağlıyor musun?" diye soran çocuğa, "Ağlatacaksın beni. Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım? Beni ağlatacak şeyler koymuşsun" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, ziyaretin sonunda aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.
© İHA-AW693934Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA-AW693934
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.
© İHA-AW693934Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA-AW693934
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.
© İHA-AW693934Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA-AW693934
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.
1/3
© İHA-AW693934
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.
2/3
© İHA-AW693934
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.
3/3
© İHA-AW693934
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
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