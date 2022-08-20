https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-koca-mardindeki-kazada-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-maalesef-19a-yukseldi-1060188147.html

Bakan Koca: Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi

Bakan Koca: Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, "Mardin Derik'te bir TIR'ın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi"... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

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fahrettin koca

türkiye

mardin

derik

kaza

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin 19'a yükseldiğini, yaralı sayısının 6'sı ağır 26 olduğunu bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20220820/mardindetirin-freni-patladi-yaralilar-var-1060182463.html

türkiye

mardin

derik

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fahrettin koca, mardin, derik, kaza