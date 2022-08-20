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https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-koca-mardindeki-kazada-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-maalesef-19a-yukseldi-1060188147.html
Bakan Koca: Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi
Bakan Koca: Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, "Mardin Derik'te bir TIR'ın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi"... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
türkiye
mardin
derik
kaza
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin 19'a yükseldiğini, yaralı sayısının 6'sı ağır 26 olduğunu bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20220820/mardindetirin-freni-patladi-yaralilar-var-1060182463.html
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fahrettin koca, mardin, derik, kaza
fahrettin koca, mardin, derik, kaza

Bakan Koca: Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi

22:53 20.08.2022 (güncellendi: 23:14 20.08.2022)
© KÜBRA NUR ATİK-AW694427Mardin’in Derik ilçesinde freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen kaza
Mardin’in Derik ilçesinde freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© KÜBRA NUR ATİK-AW694427
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Sağlık Bakanı Koca, "Mardin Derik'te bir TIR'ın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin 19'a yükseldiğini, yaralı sayısının 6'sı ağır 26 olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Mardin Derik'te bir TIR'ın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum.
Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan TIR ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
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