Bakan Koca: Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi
22:53 20.08.2022 (güncellendi: 23:14 20.08.2022)
© KÜBRA NUR ATİK-AW694427Mardin’in Derik ilçesinde freni patlayan TIR'ın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen kaza
© KÜBRA NUR ATİK-AW694427
Sağlık Bakanı Koca, "Mardin Derik'te bir TIR'ın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin 19'a yükseldiğini, yaralı sayısının 6'sı ağır 26 olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Mardin Derik'te bir TIR'ın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum.
Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2022