https://sputniknews.com.tr/20220819/sifali-diye-iciliyordu-rizede-icmeye-uygun-olmadigi-belirlenen-ilica-suyu-aritilacak-1060119199.html

'Şifalı' diye içiliyordu: Rize'de içmeye uygun olmadığı belirlenen 'Ilıca suyu' arıtılacak

'Şifalı' diye içiliyordu: Rize'de içmeye uygun olmadığı belirlenen 'Ilıca suyu' arıtılacak

Rize Sağlık Müdürlüğü, uzun yıllardan bu yana 'şifalı' diye içilen ancak zehirli olduğu ortaya çıkan 'Ilıca suyu'na ilişkin "Suyun özelliği bozulmadan yeniden... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T04:53+0300

2022-08-19T04:53+0300

2022-08-19T04:58+0300

türkiye

rize

ilıca suyu

il sağlık müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060035091_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_43352168e9ebd5a708cb4b4229191966.jpg

Rize'de bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılarak kullanılan ve içmeye uygun olmadığı belirlenen "Ilıca suyu" arıtılacak.Rize Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Andon ılıca içme suyuna ilişkin mevcut analiz ve denetleme raporlarının Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Çalışmanın kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20220817/rizede-sifali-diye-icilen-su-27-kat-oranda-zehirli-arsenik-cikti-1060034765.html

türkiye

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rize, ilıca suyu, il sağlık müdürlüğü