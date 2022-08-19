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'Şifalı' diye içiliyordu: Rize'de içmeye uygun olmadığı belirlenen 'Ilıca suyu' arıtılacak
'Şifalı' diye içiliyordu: Rize'de içmeye uygun olmadığı belirlenen 'Ilıca suyu' arıtılacak
Rize Sağlık Müdürlüğü, uzun yıllardan bu yana 'şifalı' diye içilen ancak zehirli olduğu ortaya çıkan 'Ilıca suyu'na ilişkin "Suyun özelliği bozulmadan yeniden... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T04:53+0300
2022-08-19T04:58+0300
türkiye
rize
ilıca suyu
il sağlık müdürlüğü
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Rize'de bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılarak kullanılan ve içmeye uygun olmadığı belirlenen "Ilıca suyu" arıtılacak.Rize Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Andon ılıca içme suyuna ilişkin mevcut analiz ve denetleme raporlarının Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Çalışmanın kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20220817/rizede-sifali-diye-icilen-su-27-kat-oranda-zehirli-arsenik-cikti-1060034765.html
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rize, ilıca suyu, il sağlık müdürlüğü
rize, ilıca suyu, il sağlık müdürlüğü

'Şifalı' diye içiliyordu: Rize'de içmeye uygun olmadığı belirlenen 'Ilıca suyu' arıtılacak

04:53 19.08.2022 (güncellendi: 04:58 19.08.2022)
© DHARize’de yıllardır 'şifalı' diye içilen Andon ılıca suyunun arsenik oranı 27 kat fazla çıktı.
Rize’de yıllardır 'şifalı' diye içilen Andon ılıca suyunun arsenik oranı 27 kat fazla çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© DHA
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Rize Sağlık Müdürlüğü, uzun yıllardan bu yana 'şifalı' diye içilen ancak zehirli olduğu ortaya çıkan 'Ilıca suyu'na ilişkin "Suyun özelliği bozulmadan yeniden içilebilir duruma getirilebilmesi için hangi tür arıtma sisteminin kullanılacağına dair Bakanlıkça uzmanlar tarafından inceleme ve çalışma başlatıldı" açıklaması yaptı.
Rize'de bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılarak kullanılan ve içmeye uygun olmadığı belirlenen "Ilıca suyu" arıtılacak.
Rize Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Andon ılıca içme suyuna ilişkin mevcut analiz ve denetleme raporlarının Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Andon ıIıca suyunun yeniden vatandaşların kullanımına kazandırılması ve arıtılması çalışmalarının başlatılması için Sağlık Bakanlığından talepte bulunuldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı suyun şu anki PH ve iletkenlik değerlerinin ölçülmesi amacıyla Rize İl Sağlık Müdürlüğünden numune alınarak sonucun Bakanlığa iletilmesini istemesi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Ilıca suyundan yeniden numune alarak laboratuvarda analiz etti. Analiz sonuçları Bakanlığa rapor edildi. Suyun özelliği bozulmadan yeniden içilebilir duruma getirilebilmesi için hangi tür arıtma sisteminin kullanılacağına dair bakanlıkça uzmanlar tarafından inceleme ve çalışma başlatıldı."
Çalışmanın kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.
Rize'de 'şifalı' diye içilen su zehirli çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
YAŞAM
Rize'de 'şifalı' diye içilen su, 27 kat oranda zehirli arsenik çıktı
17 Ağustos, 13:26
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