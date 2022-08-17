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Rize'de 'şifalı' diye içilen su, 27 kat oranda zehirli arsenik çıktı
Rize'de 'şifalı' diye içilen su, 27 kat oranda zehirli arsenik çıktı
Rize'de uzun yıllardan bu yana şifalı diye içilen Andon ılıca suyu zehirli çıktı. Yapılan analizlerde suyun, arsenik oranı 27 kat fazla çıktı 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T13:26+0300
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Andon’daki ılıca suyundan Rize İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca analiz için 7 Haziran 2022 tarihinde alınan numune, ılıca suyunu içme suyu olarak tüketenlerin adeta kanseri ayağına çağırdığını ortaya çıkardı.İHA'nın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) içme suyunda izin verdiği arsenik sınır ölçüsü 10 mikrogram/litre iken Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edilen Rize’nin Andon olarak bilinen Küçükçayır köyündeki ılıca suyunda arsenik oranı 27 kat fazla, yani 273,43 mikrogram/litre olarak ölçüldü.Aynı kaynak suyunda 250 mikrogram/litre olması gereken sülfat oranı 496,37, sodyum oranı ise 200 mikrogram/litre olması gerekirken, 373,12, mangan oranı ise 50 olması gereken yerde 624,17 mikrogram/litre çıktı. Andon ılıca suyunda ağır materyallerin çıkması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suyun bulunduğu alana içilmemesi yönünde uyarıcı tabela asıldı.Böbrek kanserine neden oluyorDSÖ’ye göre arsenik içme sularındaki en tehlikeli kimyasal olan arsenik kanserojen etki taşıyor. Böbrek taşı için de kulaktan duyma sözlerle sürekli tavsiye edilen Andon içme suyunda fazlasıyla bulunan Arsenik maddesinin mesane ve akciğer kanseri açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca bu madde cilt ve böbrek kanserlerine de sebep olabiliyor.Bunların yanı sıra kalp damar sisteminde, beyin ve sinir sisteminde olumsuz etkileri olan maddeyi barındıran su ise her gün yüzlerce vatandaş tarafından, başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere taş düşürmek için özellikle tercih ediliyor.
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Rize'de 'şifalı' diye içilen su, 27 kat oranda zehirli arsenik çıktı

13:26 17.08.2022
© İHARize'de 'şifalı' diye içilen su zehirli çıktı
Rize'de 'şifalı' diye içilen su zehirli çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© İHA
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Rize'de uzun yıllardan bu yana şifalı diye içilen Andon ılıca suyu zehirli çıktı. Yapılan analizlerde suyun, arsenik oranı 27 kat fazla çıktı
Andon’daki ılıca suyundan Rize İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca analiz için 7 Haziran 2022 tarihinde alınan numune, ılıca suyunu içme suyu olarak tüketenlerin adeta kanseri ayağına çağırdığını ortaya çıkardı.
İHA'nın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) içme suyunda izin verdiği arsenik sınır ölçüsü 10 mikrogram/litre iken Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edilen Rize’nin Andon olarak bilinen Küçükçayır köyündeki ılıca suyunda arsenik oranı 27 kat fazla, yani 273,43 mikrogram/litre olarak ölçüldü.
Aynı kaynak suyunda 250 mikrogram/litre olması gereken sülfat oranı 496,37, sodyum oranı ise 200 mikrogram/litre olması gerekirken, 373,12, mangan oranı ise 50 olması gereken yerde 624,17 mikrogram/litre çıktı. Andon ılıca suyunda ağır materyallerin çıkması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suyun bulunduğu alana içilmemesi yönünde uyarıcı tabela asıldı.

Böbrek kanserine neden oluyor

DSÖ’ye göre arsenik içme sularındaki en tehlikeli kimyasal olan arsenik kanserojen etki taşıyor. Böbrek taşı için de kulaktan duyma sözlerle sürekli tavsiye edilen Andon içme suyunda fazlasıyla bulunan Arsenik maddesinin mesane ve akciğer kanseri açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca bu madde cilt ve böbrek kanserlerine de sebep olabiliyor.
Bunların yanı sıra kalp damar sisteminde, beyin ve sinir sisteminde olumsuz etkileri olan maddeyi barındıran su ise her gün yüzlerce vatandaş tarafından, başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere taş düşürmek için özellikle tercih ediliyor.
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