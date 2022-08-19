https://sputniknews.com.tr/20220819/kirikkalede-imam-ve-muezzine-zimmet-sorusturmasi-1060130825.html

Kırıkkale'de imam ve müezzine 'zimmet' soruşturması

Kırıkkale'de imam ve müezzine 'zimmet' soruşturması

Kırıkkale'de, Gürler Camii'nin imamı Ü.U. ve müezzin M.Y.'nin cuma namazı sonrası müftülük adıyla topladıkları paranın bir kısmını zimmetlerine geçirdikleri... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T13:35+0300

2022-08-19T13:35+0300

2022-08-19T13:35+0300

türkiye

türkiye

kırıkkale

imam

cami

müezzin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060130680_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_79365ba2b4822cbbac672ba263f02c06.jpg

Kırıkkale'de Gürler Camii Dernek Başkanı Kenan Doğanülker, imam Ü.U. ve müezzin M.Y.'nin cuma namazı sonrası müftülük adıyla topladıkları paranın bir kısmını 27 Mayıs'ta zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma, Kırıkkale Müftülüğü de idari soruşturma başlattı.Dernek Başkanı Kenan Doğanülker, her cuma sonrası toplanan paranın tutanakla müftülüğe teslim edildiğini belirterek, "27 Mayıs Cuma günü müftülüğe teslim edilmek üzere 4 bin 50 lira toplanmış. Toplanan para camimizdeki 3 kişi tarafından tutanakla tespit edilmiş. Ben o zaman şehir dışındaydım sonra bu tutanak imam ve müezzin tarafından camiden alınıp, il müftülüğündeki teslim yerine götürülmüş. Parayı teslim alan kişi parayı sayarken, paranın eksik olduğunu söylemiş. Onlar da tutanakta yazan 4 bin 50 liranın üstünü çizerek '3 bin 650 lira teslim aldım' diye imza atmışlar. Bu aradaki 400 lirada bir zimmet suçu var" dedi.'Başka yerde görevlendirilmelerini istiyorum'İmam ve müezzinin suçlu olup olmadığına adaletin karar vereceğini ancak bu süreçte görev yerlerinin değiştirilmesi için müftülükten talepte bulunduklarını kaydeden Doğanülker, "İmamların bu olaylardan sonra halen camimizde tutulması konusunda dernek üyelerimiz ve cami cemaatimiz tepkili. Bu yüzden en azından adalet tecelli edene kadar imamların buradan alınarak başka bir yerde görevlendirilmelerini istiyorum" diye konuştu.Cami cemaatinden Ali Yıldırım ise "Bu olayları duyduktan sonra bizler de tedirgin oluyoruz. Kuşku içinde namaz kılıyoruz. İnsanız, hata olabilir fakat bu olayı saklaması doğru değil. Para eksik olabilir, bunu dernek başkanına söylemesi gerekiyordu. Evrakta tahribat yaptığı için bu bir suç. Bu imam hırsızlık yapıyorsa biz nasıl arkasında namaz kılacağız, diye aklımıza geliyor. İmamın arkasında huşu içerisinde namaz kılamıyoruz" dedi.Cami imamı Ü.U. da dava sürecinin devam ettiğini, bu nedenle açıklama yapamayacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220817/cop-evde-bulunan-cem-muhammed-olayinda-iki-ogretmene-sorusturma-1060029933.html

türkiye

kırıkkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kırıkkale, imam, cami, müezzin