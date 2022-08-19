Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220819/kayseride-halay-basi-ve-muzik-secimi-kavgasi-5-gozalti-1060151116.html
Kayseri’de ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ kavgası: 5 gözaltı
Kayseri’de ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ kavgası: 5 gözaltı
Kayseri'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T21:51+0300
2022-08-19T21:51+0300
türkiye
halay
kavga
melikgazi
kayseri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060151231_0:0:661:371_1920x0_80_0_0_1bea444094b8e487b93237e67c16903f.jpg
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı.2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.Kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220817/halay-cekerken-yaktigi-mesale-elinde-patladi-1060034649.html
türkiye
melikgazi
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060151231_82:0:577:371_1920x0_80_0_0_5ab567936209ddc88d444e95e9551e1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
halay, kavga, melikgazi, kayseri
halay, kavga, melikgazi, kayseri

Kayseri’de ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ kavgası: 5 gözaltı

21:51 19.08.2022
© DHAKayseri'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı.
Kayseri'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kayseri'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı.
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı.
2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Halay çekerken yaktığı meşale elinde patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
YAŞAM
Halay çekerken yaktığı meşale elinde patladı
17 Ağustos, 13:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала