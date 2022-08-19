https://sputniknews.com.tr/20220819/kayseride-halay-basi-ve-muzik-secimi-kavgasi-5-gozalti-1060151116.html

Kayseri’de ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ kavgası: 5 gözaltı

Kayseri’de ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ kavgası: 5 gözaltı

Kayseri'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T21:51+0300

2022-08-19T21:51+0300

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türkiye

halay

kavga

melikgazi

kayseri

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Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı.2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.Kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220817/halay-cekerken-yaktigi-mesale-elinde-patladi-1060034649.html

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