https://sputniknews.com.tr/20220819/kayseride-halay-basi-ve-muzik-secimi-kavgasi-5-gozalti-1060151116.html
Kayseri’de ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ kavgası: 5 gözaltı
Kayseri’de ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ kavgası: 5 gözaltı
Kayseri'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T21:51+0300
2022-08-19T21:51+0300
2022-08-19T21:51+0300
türkiye
halay
kavga
melikgazi
kayseri
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Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı.2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.Kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220817/halay-cekerken-yaktigi-mesale-elinde-patladi-1060034649.html
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halay, kavga, melikgazi, kayseri
Kayseri’de ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ kavgası: 5 gözaltı
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Kayseri'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı.
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında ‘halay başı’ ve ‘müzik seçimi’ konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı.
2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.