https://sputniknews.com.tr/20220817/halay-cekerken-yaktigi-mesale-elinde-patladi-1060034649.html

Halay çekerken yaktığı meşale elinde patladı

Halay çekerken yaktığı meşale elinde patladı

İstanbul Bağcılar’da düğünde halay çekilirken bir davetlinin yaktığı meşale elinde patladı. Kıvılcımlar nedeniyle iki kişinin vücudunda hafif yanıklar oluştu. 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T13:18+0300

2022-08-17T13:18+0300

2022-08-17T13:18+0300

yaşam

türkiye

istanbul

meşale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060034504_104:0:1876:997_1920x0_80_0_0_87607b8acfa0906d6af8ad06b55d3ae8.jpg

Yıldıztepe Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü sokak arasında yapılan düğünde halay çekilirken, bir davetli meşale yaktı. Meşalenin patlaması nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220814/havai-fisekler-dugune-gelenlerin-uzerinde-patladi-1059904442.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, istanbul, meşale