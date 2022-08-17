https://sputniknews.com.tr/20220817/halay-cekerken-yaktigi-mesale-elinde-patladi-1060034649.html
Halay çekerken yaktığı meşale elinde patladı
Halay çekerken yaktığı meşale elinde patladı
İstanbul Bağcılar’da düğünde halay çekilirken bir davetlinin yaktığı meşale elinde patladı. Kıvılcımlar nedeniyle iki kişinin vücudunda hafif yanıklar oluştu. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T13:18+0300
2022-08-17T13:18+0300
2022-08-17T13:18+0300
yaşam
türkiye
istanbul
meşale
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Yıldıztepe Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü sokak arasında yapılan düğünde halay çekilirken, bir davetli meşale yaktı. Meşalenin patlaması nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220814/havai-fisekler-dugune-gelenlerin-uzerinde-patladi-1059904442.html
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türkiye, istanbul, meşale
türkiye, istanbul, meşale
Halay çekerken yaktığı meşale elinde patladı
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İstanbul Bağcılar’da düğünde halay çekilirken bir davetlinin yaktığı meşale elinde patladı. Kıvılcımlar nedeniyle iki kişinin vücudunda hafif yanıklar oluştu.
Yıldıztepe Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü sokak arasında yapılan düğünde halay çekilirken, bir davetli meşale yaktı.
Meşalenin patlaması nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.