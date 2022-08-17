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Halay çekerken yaktığı meşale elinde patladı
Halay çekerken yaktığı meşale elinde patladı
İstanbul Bağcılar’da düğünde halay çekilirken bir davetlinin yaktığı meşale elinde patladı. Kıvılcımlar nedeniyle iki kişinin vücudunda hafif yanıklar oluştu. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T13:18+0300
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yaşam
türkiye
istanbul
meşale
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Yıldıztepe Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü sokak arasında yapılan düğünde halay çekilirken, bir davetli meşale yaktı. Meşalenin patlaması nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220814/havai-fisekler-dugune-gelenlerin-uzerinde-patladi-1059904442.html
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türkiye, istanbul, meşale
türkiye, istanbul, meşale

Halay çekerken yaktığı meşale elinde patladı

13:18 17.08.2022
© DHAHalay çekerken yaktığı meşale elinde patladı
Halay çekerken yaktığı meşale elinde patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© DHA
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İstanbul Bağcılar’da düğünde halay çekilirken bir davetlinin yaktığı meşale elinde patladı. Kıvılcımlar nedeniyle iki kişinin vücudunda hafif yanıklar oluştu.
Yıldıztepe Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü sokak arasında yapılan düğünde halay çekilirken, bir davetli meşale yaktı.
Meşalenin patlaması nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Niğde'de bir sokak düğününde havaya atılan havai fişekler, davetlilerin üzerine düşerek patladı. Konukların panik içinde etrafa kaçıştığı olay, cep telefonuyla görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
YAŞAM
Havai fişekler düğüne gelenlerin üzerinde patladı
14 Ağustos, 10:30
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