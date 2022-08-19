https://sputniknews.com.tr/20220819/icisleri-bakani-soyludan-muhalefete-bunlar-uc-koyunu-gudemezler-1060156050.html

İçişleri Bakanı Soylu'dan muhalefete: Bunlar üç koyunu güdemezler

İçişleri Bakanı Soylu'dan muhalefete: Bunlar üç koyunu güdemezler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar üç koyunu güdemezler. Hangi belediyesine el atsak içerisinden terör örgütü mensubu, terör örgütü iltisaklısı çıkıyor"... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T23:30+0300

2022-08-19T23:30+0300

2022-08-19T23:35+0300

politika

süleyman soylu

belediye

terör

ibb

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Soylu, AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaretinde, güçlü adımlarını, geleceğin güçlü Türkiye'si için atan AK Parti teşkilatında bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.Bundan 100 yıl sonra dönüp bakıldığında AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Türkiye'de neler yapıldığının, neler gerçekleştirildiğinin, hangi büyük devrimlerin altına imza atıldığının görüleceğini belirten Soylu, "Yapamazsınız, beceremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz" denilen her şeyi kimsenin hakkına girmeden, gasp etmeden nasıl gerçekleştirildiğinin de görüleceğini anlattı.Sadece bugüne ait bir hizmetin yapılmadığını, geçmişte Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sıkıntılardan dolayı yapılamayanların da bugün yapıldığını aktaran Soylu, gelecek 100 yılın altyapı yaptırımlarının tamamlandığını, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyaya da umut olduğunu dile getirdi.Soylu, dünyaya, sıkıntıya ve dara düştüğü zaman da umut olduğunu gösteren bir teşkilatın mensubu olduklarını vurgulayarak, "Bunu burnu büyüklük yapıp, 'Biz yaparız, biz ederiz' diyenlerden ziyade, 'Biz milletin emrine amadeyiz, millet ne derse onu yaparız' diyen anlayışı gerçekleştirdiğiniz için 100 yıl sonra bu milletin dualarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bunu bilmenizi istiyorum, büyük iş başardınız, büyük iş gerçekleştirdiniz." diye konuştu.Bakan Soylu, teşkilat mensuplarının bunları sadece Türkiye'deki birtakım sıkıntılara, kısıtlara, geçmişten kalan, yollarını daraltmaya çalışan anlayışlara rağmen değil, Amerika'ya, Avrupa'ya rağmen, "Eğer bunlar güçlenirse doğu ve batı arasındaki köprüyü tam anlamıyla kurarlar" diyenlerin çelmelerine rağmen gerçekleştirdiklerini dile getirdi.'Şu Ayasofya'nın 'Allahuekber' diyen minaresi kadar dik olun'Bayburt dahil 81 ilde üniversite, bir çok ilde 5 yıldızlı hastane diyebilecekleri şehir hastaneleri ve dünyanın en büyük havalimanının olduğunu, bunları AK Parti kadrolarının gerçekleştirdiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:Soylu, 'batıl cephesinin' neleri ihtiva ettiğini, neleri içerdiğini bildiklerini, yaşadıklarını dile getirerek, "Ellerine fırsat gelse Apo'yu dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse Selo'yu dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse Amerika'nın talimat verdiği adamları dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse PKK'nın, PYD'nin ellerini kollarını sallayarak bu bölgede gezmesini sağlayacaklar. Ellerine fırsat gelse 'KHK'lı' deyip FETÖ'den bu ülkeye zarar verenleri, kamudan bizim dışarı çıkardıklarımızı, attıklarımızı bu ülkenin rahat rahat adım atabilmesi için temin ettiklerimizi birer birer yine devletin içerisine yerleştirecekler. Ellerine fırsat gelse Türkiye'nin savunma sanayisini tarumar edecekler, bizi Batı'ya mahkum edecekler. Ellerine fırsat gelse 'S400'ü göndeririz, yerine teslim ederiz' deyip Türkiye'yi savunmasız bir noktada bırakacaklar. Ellerine fırsat gelse gidecekler Türkiye'yi öbür taraflarda temsil ederken aynen geçmişte olduğu manzaralar gibi, bizim karşımızda ayak ayak üstüne atarken bizi süklüm püklüm bir halde bırakacaklar. Buna fırsat vermeyelim. Doğru, AK Parti büyük işler yaptı, büyük devrimler gerçekleştirdi ama şunu sakın unutmayın, 28 Şubat'ı bir gecede Türkiye için karanlık bir gece haline getirdiler. Bunların, yapmak diye bir kabiliyeti yoktur. Ama bunların bir anda yıkmak diye bir kabiliyetleri söz konusudur." ifadelerini kullandı.'Belediyeleri terör örgütü yuvası mı yaptırayım?'Sadece kendi dönemlerinden değil, gelecek nesillerden de mesul olduklarına işaret eden Soylu, "Siz çok sıkıntılar çektiniz. Darbeler gördünüz, bu ülkede değerlerinizle ötekileştirildiğinizi gördünüz. Bu ülkede, 'Ben Müslümanım' diyebilmenin sıkıntılı olduğu bir dönemi hep beraber yaşadınız, gördünüz. İnsanların etnik kökenlerine, mezheplerine, inanışlarına göre, hatta namaz kılanın 'Acaba şuralarında izleri var mı?' diye tespit edilip ötekileştirildiğini gördük." dedi."Bunlar üç koyunu güdemezler." diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap'ı da parti binasında ziyaret eden Soylu, bir süre partililerle görüştü.

https://sputniknews.com.tr/20220819/icisleri-bakani-soylu-tayyip-erdogan-turkiyenin-onumuzdeki-100-yilinin-altyapisini-yapti-1060148971.html

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süleyman soylu, belediye, terör, ibb