https://sputniknews.com.tr/20220819/icisleri-bakani-soylu-tayyip-erdogan-turkiyenin-onumuzdeki-100-yilinin-altyapisini-yapti-1060148971.html

İçişleri Bakanı Soylu: Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılının altyapısını yaptı

İçişleri Bakanı Soylu: Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılının altyapısını yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin gelecek 100 yılının altyapısını yaptığını belirterek, "Geçmiş 100 yılın da... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T20:29+0300

2022-08-19T20:29+0300

2022-08-19T20:39+0300

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Bakan Soylu, Bayburt'ta olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti."Dünyadaki bir takım ülkeler ona çelme takmak istese de dönüyorlar, dolaşıyorlar ayağına geliyorlar ve dünyada bir yerde problem varsa bunu 'Tayyip Erdoğan, Türkiye çözsün' diyorlar." ifadesini kullanan Soylu, "Sadece Türkiye'nin lideri değil, dünyanın da umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburtlu hemşehrilerimize selamları var, sevgileri var, muhabbetleri var." diye konuştu.Soylu, terörle her alanda mücadele eden kahramanların komutanı Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de selamları ve muhabbetlerini hemşehrilerine iletti.Dünyanın farklı bir dönemden geçtiğinin altını çizen Soylu, şu değerlendirmede bulundu:Soylu, PKK'nın, Amerika ve Avrupa tarafından belki de en çok bu dönemde desteklendiğini, son 3 yılda Amerika senatosunun PKK'ya 2 milyar dolar resmi yardım yaptığını aktardı.'Onlar zannettiler ki milletimiz bu işi anlamıyor'Milletin her şeyden haberi olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, şöyle devam etti:Soylu, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de varlığını ortaya koyan, kimi yerde huzuru, kimi yerde de barışı temin eden bir Türkiye olduğunu belirtti.'Bu sıkıntıları Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi mi çözer?'Dünyada yaşanan sıkıntıların bazılarının Türkiye'ye de intikal ettiğine değinen Soylu, şunları kaydetti:Soylu, Almanya'dan İngiltere'ye, Amerika'dan Çin'e kadar dünyada büyük geçinen ülkelerde büyük karmaşıklıkların olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'Cumhuriyetin 100. yılında bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak'Pülümür'ün yanı sıra diğer bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlere de değinen Bakan Soylu, "Tendürek Dağı tertemiz. Mersin'den Adıyaman'a kadar Amanoslar tertemiz. Yine Kars'ta Çemçe Madur tertemiz. 2023, 29 Ekim'de bir evladınız ve kardeşiniz olarak söylüyorum, Allah nasip ederse rahmetli dedem öyle söylerdi, sağsak ta yaşarsak, Cumhuriyetin 100. yılında bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak. Doğu ve Güney Doğu'da bu ülkenin vatandaşları sokağa çıkmaya korkarlardı. Çocuklarını okula göndermeye korkarlardı. İş yerlerine gelirler onlardan haraç alırlardı. Haraç alanları da tepeledik, çocukları korkutanları da tepeledik. Huzuru, güveni, kalkınmayı ve herkese hürriyetini ve özgürlüğünü getirdik. Sizin sayenizde ve sizle beraber." diye konuştu.'Biz ne Amerika'ya güveniyoruz, ne Avrupa'ya güveniyoruz'Türkiye'nin yanı sıra etrafındaki coğrafyadan da sorumlu olduklarını ifade eden Soylu, bu coğrafya huzurlu olmazsa, bura üzerinden Türkiye'yi karıştırmaya çalışacaklarını vurguladı.Soylu, bu coğrafyaya huzuru yine Türkiye'nin getireceğine işaret ederek, "Yine burada Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, bir evladınız, bu ülkeye güvenen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Suriye'de de Şam'da da huzuru biz getireceğiz. Irak'ta, Bağdat'ta huzuru biz getireceğiz, etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru biz getireceğiz. Müslüman coğrafyanın üzerine biçilen bu fitne tohumlarını Allah'ın izniyle bu millet kaldıracak." değerlendirmesinde bulundu.Vatandaşlardan kendilerine güvenmelerini ve itimat etmelerini isteyen Soylu, şunları kaydetti:Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılının altyapısını yaptı. Geçmiş 100 yılında başımıza gelen felaketlerden dolayı oluşan açığını kapatmaya çalıştı. İki iş yaptı yani. Şimdi Cumhuriyetin birinci asrından sonra, 2023'den sonra hem Türkiye'yi tutamayacaklar, hem etrafımızdaki coğrafyayı tutamayacaklar, dünyaya medeniyetimizi nakşeden bir ülke olacağız." diye konuştu.

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süleyman soylu, abd, avrupa, afganistan