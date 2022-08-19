https://sputniknews.com.tr/20220819/cumhurbaskanligi-sozculugunden-turkiye-finlandiya-isvec-daimi-ortak-mekanizmasi-aciklamasi-1060155647.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden 'Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden 'Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması' açıklaması

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleştirilecek. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T23:24+0300

2022-08-19T23:24+0300

2022-08-19T23:24+0300

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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı, Finlandiya'da 26 Ağustos'ta düzenlenecek.Daimi Ortak Mekanizma'nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Heyette, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da temsilcilerin yer alması öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra'da, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecekleri, terör örgütleri PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu.Muhtırada üç ülke, terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde iş birliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetler arası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve iş birliği mekanizması tesis edeceklerini belirtmişti.Bu çerçevede üç ülke, muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için dışişleri, içişleri ve adalet bakanlıkları, istihbarat servisleri ve güvenlik kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmıştı.Ayrıca, Üçlü Muhtıra'da Finlandiya ve İsveç, Türkiye'ye yönelik milli silah ambargosu bulunmadığını teyit etmiş, bu konuda Türkiye ile dayanışma ve iş birliği içinde hareket edeceklerini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220819/finlandiya-isvec-ve-turkiye-arasindaki-ilk-toplanti-26-agustosta-yapilacak-1060149650.html

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