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Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta yapılacak
Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta yapılacak
NATO’ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacağı... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T20:48+0300
2022-08-19T21:20+0300
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isveç
nato
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının Finlandiya'da yapılacağını belirtti.Yeşiller Birliği Partisi'nin yaz kampında konuşan Haavisto, “Halihazırda cumhuriyetimizin Dışişleri Bakanlığı, 3 ülkenin yetkilileri arasında bir görüşme hazırlıyor. Görüşmede, Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin Madrid’deki NATO zirvesinde üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptı maddelerinin incelenmesi planlanıyor. Görüşme Finlandiya’da olacak” ifadesini kullandı.Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise ülkelerin ilk toplantının en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirterek, "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak" ifadelerini kullandı.Haavisto, Ankara’nın, 'Helsinki’nin, ittifakın genişletilmesine ilişkin protokollerin onay sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlama isteğinin farkında' olduğunu söyledi.İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise 26 Ağustos’ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği kaydedildi.NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220819/almanya-basbakani-scholz-protesto-edildi-nato-ve-abd-palyacosu-halk-dusmani-hain-defol-1060145744.html
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finlandiya, isveç, nato, zirve, türkiye
finlandiya, isveç, nato, zirve, türkiye

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta yapılacak

20:48 19.08.2022 (güncellendi: 21:20 19.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AA
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NATO’ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacağı bildirildi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının Finlandiya'da yapılacağını belirtti.
Yeşiller Birliği Partisi'nin yaz kampında konuşan Haavisto, “Halihazırda cumhuriyetimizin Dışişleri Bakanlığı, 3 ülkenin yetkilileri arasında bir görüşme hazırlıyor. Görüşmede, Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin Madrid’deki NATO zirvesinde üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptı maddelerinin incelenmesi planlanıyor. Görüşme Finlandiya’da olacak” ifadesini kullandı.

Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise ülkelerin ilk toplantının en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirterek, "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak" ifadelerini kullandı.
Haavisto, Ankara’nın, 'Helsinki’nin, ittifakın genişletilmesine ilişkin protokollerin onay sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlama isteğinin farkında' olduğunu söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise 26 Ağustos’ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği kaydedildi.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.
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