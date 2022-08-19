https://sputniknews.com.tr/20220819/finlandiya-isvec-ve-turkiye-arasindaki-ilk-toplanti-26-agustosta-yapilacak-1060149650.html

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta yapılacak

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta yapılacak

NATO’ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacağı... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T20:48+0300

2022-08-19T20:48+0300

2022-08-19T21:20+0300

finlandiya

isveç

nato

zirve

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058067153_0:56:2001:1181_1920x0_80_0_0_229703c505f65409a17b92b3914a5a04.jpg

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının Finlandiya'da yapılacağını belirtti.Yeşiller Birliği Partisi'nin yaz kampında konuşan Haavisto, “Halihazırda cumhuriyetimizin Dışişleri Bakanlığı, 3 ülkenin yetkilileri arasında bir görüşme hazırlıyor. Görüşmede, Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin Madrid’deki NATO zirvesinde üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptı maddelerinin incelenmesi planlanıyor. Görüşme Finlandiya’da olacak” ifadesini kullandı.Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise ülkelerin ilk toplantının en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirterek, "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak" ifadelerini kullandı.Haavisto, Ankara’nın, 'Helsinki’nin, ittifakın genişletilmesine ilişkin protokollerin onay sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlama isteğinin farkında' olduğunu söyledi.İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise 26 Ağustos’ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği kaydedildi.NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220819/almanya-basbakani-scholz-protesto-edildi-nato-ve-abd-palyacosu-halk-dusmani-hain-defol-1060145744.html

finlandiya

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

finlandiya, isveç, nato, zirve, türkiye