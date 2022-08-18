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https://sputniknews.com.tr/20220818/zafer-partisi-lideri-ozdag-erdogandan-sonra-en-iyi-ak-partili-kemal-kilicdarogludur-1060109335.html
Zafer Partisi lideri Özdağ: Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partili Kemal Kılıçdaroğlu’dur
Zafer Partisi lideri Özdağ: Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partili Kemal Kılıçdaroğlu’dur
Millet İttifakı'mın 'yabancılara verilen vatandaşlık' açıklamasına tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T23:09+0300
2022-08-18T23:12+0300
politika
ümit özdağ
ordu
mülteci
kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı
cumhur ittifakı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu’ya geldi. İlk olarak partisinin Ordu il başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Millet İttifakı’nın seçimleri kaybetmeye hazırlandığını belirten Özdağ, "Dün 6'lı masa bir açıklama yapmış ve vatandaşlık verilen yabancılarla ilgili Süleyman Soylu'nun 200 bin rakamını esas aldıklarını ifade etmiş. Herhalde bugün de bir açıklama yaparlar. Bakan Nebati ve TÜİK'in enflasyon rakamlarını esas aldıklarını duyururlar. 6'lı masa Süleyman Soylu'nun oturmasıyla 7'li masa olmuştur. Gardırobun içerisinde de HDP oturuyor. Hayırlı olsun. Böyle de utanmazca sahte muhalefeti dünya tarihi herhalde görmemiştir. Sadece İstanbul’da günde 70 aileye vatandaşlık verilirken, bunlar hala kalkıyorlar Süleyman Soylu’nun verdiği rakamı esas alıyorlar. Arkadaşlar; Süleyman Soylu’nun vermiş olduğu hangi rakam doğru çıktı ki, şimdi vatandaşlık rakamını Süleyman Soylu’yu doğru kabul ediyorsunuz? Siz seçimleri kaybetmeye hazırlanıyorsunuz. Hep söylüyorum; Erdoğan’dan sonra en iyi AK Parti'li Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu ifade zannediliyor ki bana ait. Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatına aittir. Kemal Kılıçdaroğlu’nu istediği televizyona davet ediyorum. İsterse arkadaşı Süleyman Soylu’yu da getirsin. Birlikte konuşalım. Bakalım kaç kişiye vatandaşlık verilmiş” diye konuştu.‘Bu siyasetçilerin sizi aldatmasına izin vermeyin’Özdağ, "Sevgili CHP'lilere, sevgili İYİ Partililere ve Millet İttifakına oy vermeyi düşünen tüm seçmene de buradan çağrıda bulunmak isterim; bu siyasetçilerin sizi aldatmasına ve yeniden bir yenilgiye sürüklemesine izin vermeyin lütfen. Bir oyun bile önemli olduğu bir seçimde 50 artı 1'le kazanılacak bir seçimde Süleyman Soylu'nun verdiği rakama güvenerek seçime hazırlanan bir muhalefet kaybetmeye hazırlanan ikinci Ekmelettin modeli üzerine kurgu yapan bir muhalefettir” ifadesini kullandı.OTSO önünde basın açıklaması yaptıZafer Partisi lideri Ümit Özdağ, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, mültecilerle ilgili yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası binasının önüne giden Özdağ, burada basın açıklaması yaparak oda yönetimine tepki gösterdi. Ordu Valisinin talimatıyla ziyaretlerinin geri çevrildiğini ileri süren Özdağ, "Biz sizi Türk iş adamı sanıyorduk ve onun için muhatap aldık. Ama Türk iş adamı değil de aslında Ordu Valisi'nin sadık bendeleri olduğunuzu bilseydik, zaten sizi muhatap alıp da görüşmezdik biz” diye konuştu.
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ümit özdağ, ordu, mülteci, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, cumhur ittifakı
ümit özdağ, ordu, mülteci, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, cumhur ittifakı

Zafer Partisi lideri Özdağ: Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partili Kemal Kılıçdaroğlu’dur

23:09 18.08.2022 (güncellendi: 23:12 18.08.2022)
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
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Millet İttifakı'mın 'yabancılara verilen vatandaşlık' açıklamasına tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Hep söylüyorum; Erdoğan’dan sonra en iyi AK Partili Kemal Kılıçdaroğlu’dur" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu’ya geldi. İlk olarak partisinin Ordu il başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Millet İttifakı’nın seçimleri kaybetmeye hazırlandığını belirten Özdağ, "Dün 6'lı masa bir açıklama yapmış ve vatandaşlık verilen yabancılarla ilgili Süleyman Soylu'nun 200 bin rakamını esas aldıklarını ifade etmiş. Herhalde bugün de bir açıklama yaparlar. Bakan Nebati ve TÜİK'in enflasyon rakamlarını esas aldıklarını duyururlar. 6'lı masa Süleyman Soylu'nun oturmasıyla 7'li masa olmuştur. Gardırobun içerisinde de HDP oturuyor. Hayırlı olsun. Böyle de utanmazca sahte muhalefeti dünya tarihi herhalde görmemiştir. Sadece İstanbul’da günde 70 aileye vatandaşlık verilirken, bunlar hala kalkıyorlar Süleyman Soylu’nun verdiği rakamı esas alıyorlar. Arkadaşlar; Süleyman Soylu’nun vermiş olduğu hangi rakam doğru çıktı ki, şimdi vatandaşlık rakamını Süleyman Soylu’yu doğru kabul ediyorsunuz? Siz seçimleri kaybetmeye hazırlanıyorsunuz. Hep söylüyorum; Erdoğan’dan sonra en iyi AK Parti'li Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu ifade zannediliyor ki bana ait. Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatına aittir. Kemal Kılıçdaroğlu’nu istediği televizyona davet ediyorum. İsterse arkadaşı Süleyman Soylu’yu da getirsin. Birlikte konuşalım. Bakalım kaç kişiye vatandaşlık verilmiş” diye konuştu.

‘Bu siyasetçilerin sizi aldatmasına izin vermeyin’

Özdağ, "Sevgili CHP'lilere, sevgili İYİ Partililere ve Millet İttifakına oy vermeyi düşünen tüm seçmene de buradan çağrıda bulunmak isterim; bu siyasetçilerin sizi aldatmasına ve yeniden bir yenilgiye sürüklemesine izin vermeyin lütfen. Bir oyun bile önemli olduğu bir seçimde 50 artı 1'le kazanılacak bir seçimde Süleyman Soylu'nun verdiği rakama güvenerek seçime hazırlanan bir muhalefet kaybetmeye hazırlanan ikinci Ekmelettin modeli üzerine kurgu yapan bir muhalefettir” ifadesini kullandı.

OTSO önünde basın açıklaması yaptı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, mültecilerle ilgili yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası binasının önüne giden Özdağ, burada basın açıklaması yaparak oda yönetimine tepki gösterdi. Ordu Valisinin talimatıyla ziyaretlerinin geri çevrildiğini ileri süren Özdağ, "Biz sizi Türk iş adamı sanıyorduk ve onun için muhatap aldık. Ama Türk iş adamı değil de aslında Ordu Valisi'nin sadık bendeleri olduğunuzu bilseydik, zaten sizi muhatap alıp da görüşmezdik biz” diye konuştu.
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