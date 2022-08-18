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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220818/ukrayna-turkiye-ile-altyapi-onarimi-memorandumu-imzalandi-1060103745.html
Ukrayna: Türkiye ile altyapı onarımı memorandumu imzalandı
Ukrayna: Türkiye ile altyapı onarımı memorandumu imzalandı
Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin Ukrayna’daki altyapının onarımına yardımcı olacağını, bugün Lviv’de ilgili memorandumun imzalandığını belirtti. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T19:37+0300
2022-08-18T20:11+0300
ukrayna krizi
türkiye
ukrayna
altyapı
memorandum
imza
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Ukrayna Altyapı Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün Lviv’de, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin Ukrayna’nın onarımına katılımını öngören altyapının onarımına ilişkin mutabakat zaptını imzaladılar” ifadesine yer verildi.Memoranduma göre, Türk özel ve devlet kurumları somut onarım projelerini geliştirebilecek ve danışmanlık ve teknik yardım sağlayabilecek.Açıklamada, “Ortak restorasyon çalışmalarının somut pratik sonuçlarına en kısa zamanda ulaşmayı umuyoruz. En kısa zamanda, restorasyon konularıyla ilgili ortak çalışma grubu oluşturulacak. Bu grup içinde, Türk yatırımları çekme mekanizmaları üzerinde çalışacağız ve işbirliği için somut projeler geliştireceğiz” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20220818/cumhurbaskani-erdoganin-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-gorusmesi-basladi-1060093089.html
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türkiye, ukrayna, altyapı, memorandum, imza
türkiye, ukrayna, altyapı, memorandum, imza

Ukrayna: Türkiye ile altyapı onarımı memorandumu imzalandı

19:37 18.08.2022 (güncellendi: 20:11 18.08.2022)
© İHAUkrayna Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin Ukrayna’daki altyapının onarımına yardımcı olacağını, bugün Lviv’de ilgili memorandumun imzalandığını belirtti.
Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin Ukrayna’daki altyapının onarımına yardımcı olacağını, bugün Lviv’de ilgili memorandumun imzalandığını belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© İHA
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Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin Ukrayna’daki altyapının onarımına yardımcı olacağını, bugün Lviv’de ilgili memorandumun imzalandığını belirtti.
Ukrayna Altyapı Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün Lviv’de, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin Ukrayna’nın onarımına katılımını öngören altyapının onarımına ilişkin mutabakat zaptını imzaladılar” ifadesine yer verildi.
Memoranduma göre, Türk özel ve devlet kurumları somut onarım projelerini geliştirebilecek ve danışmanlık ve teknik yardım sağlayabilecek.
Açıklamada, “Ortak restorasyon çalışmalarının somut pratik sonuçlarına en kısa zamanda ulaşmayı umuyoruz. En kısa zamanda, restorasyon konularıyla ilgili ortak çalışma grubu oluşturulacak. Bu grup içinde, Türk yatırımları çekme mekanizmaları üzerinde çalışacağız ve işbirliği için somut projeler geliştireceğiz” dendi.
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