https://sputniknews.com.tr/20220818/ukrayna-turkiye-ile-altyapi-onarimi-memorandumu-imzalandi-1060103745.html

Ukrayna: Türkiye ile altyapı onarımı memorandumu imzalandı

Ukrayna: Türkiye ile altyapı onarımı memorandumu imzalandı

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Türkiye’nin Ukrayna’daki altyapının onarımına yardımcı olacağını, bugün Lviv’de ilgili memorandumun imzalandığını belirtti. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

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2022-08-18T19:37+0300

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ukrayna krizi

türkiye

ukrayna

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memorandum

imza

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Ukrayna Altyapı Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bugün Lviv’de, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin Ukrayna’nın onarımına katılımını öngören altyapının onarımına ilişkin mutabakat zaptını imzaladılar” ifadesine yer verildi.Memoranduma göre, Türk özel ve devlet kurumları somut onarım projelerini geliştirebilecek ve danışmanlık ve teknik yardım sağlayabilecek.Açıklamada, “Ortak restorasyon çalışmalarının somut pratik sonuçlarına en kısa zamanda ulaşmayı umuyoruz. En kısa zamanda, restorasyon konularıyla ilgili ortak çalışma grubu oluşturulacak. Bu grup içinde, Türk yatırımları çekme mekanizmaları üzerinde çalışacağız ve işbirliği için somut projeler geliştireceğiz” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20220818/cumhurbaskani-erdoganin-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-gorusmesi-basladi-1060093089.html

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