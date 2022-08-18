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https://sputniknews.com.tr/20220818/sirbistan-cumhurbaskani-vucicten-kosovali-sirplarin-temsilcilerine-toplanti-cagrisi-1060108182.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Barış, istikrar ve ülkemiz için savaşıyoruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Barış, istikrar ve ülkemiz için savaşıyoruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırpların temsilcilerini ülkesinde pazar günü düzenlenecek toplantıya çağırdı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T22:15+0300
2022-08-18T22:17+0300
dünya
sırbistan
kosova
belgrad
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Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yle, Avrupa Birliğinin (AB) kolaylaştırıcılığında Brüksel'de yapılan toplantının ardından, Kosova ve Metohija'daki Sırpların temsilcilerini, başkent Belgrad'da pazar günü yapılacak toplantıya davet etti.Vucic ayrıca toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Barış, istikrar ve ülkemiz için savaşıyoruz ve Sırbistan'a dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.Sırbistan Hükümetinin Kosova Ofisi Müdürü Petar Petkovic ise Brüksel'de Sırbistan Radyo Televizyonu'na (RTS) yaptığı açıklamada Vucic'in yarın ülkesinde halka sesleniş konuşması yapacağını ifade etti.Belgrad'ın barış, istikrar ve uzlaşı çözümleri için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Petkovic, "Bir uzlaşmaya varmanın mümkün olduğunu düşünmüştük." değerlendirmesinde bulundu.Sırbistan ve Kosova liderlerinin Brüksel'deki görüşmesinden sonuç çıkmadıSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'nin kolaylaştırıcılığında Brüksel'de bugün yaptıkları toplantıda iki taraf arasındaki sorunların çözümü konusunda ilerleme kaydedemedi.Kurti ve Vucic, Kosova hükümetinin, ülkenin kuzeyinde Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve araç plakası kullanmasına ilişkin kararı sonrası ortaya çıkan gerilimin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in eşliğinde bir araya geldi.Borrell, 6 saatten fazla süren toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırbistan ile Kosova arasındaki normalleşmeyi kapsayan süreç konusunda sonuç alamadıklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220818/brukseldeki-sirbistan-kosova-gorusmesinden-sonuc-cikmadi-1060102925.html
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sırbistan, kosova, belgrad, aleksandr vucic
sırbistan, kosova, belgrad, aleksandr vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Barış, istikrar ve ülkemiz için savaşıyoruz

22:15 18.08.2022 (güncellendi: 22:17 18.08.2022)
© SputnikSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırpların temsilcilerini ülkesinde pazar günü düzenlenecek toplantıya çağırdı.
Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yle, Avrupa Birliğinin (AB) kolaylaştırıcılığında Brüksel'de yapılan toplantının ardından, Kosova ve Metohija'daki Sırpların temsilcilerini, başkent Belgrad'da pazar günü yapılacak toplantıya davet etti.
Vucic ayrıca toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Barış, istikrar ve ülkemiz için savaşıyoruz ve Sırbistan'a dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
Sırbistan Hükümetinin Kosova Ofisi Müdürü Petar Petkovic ise Brüksel'de Sırbistan Radyo Televizyonu'na (RTS) yaptığı açıklamada Vucic'in yarın ülkesinde halka sesleniş konuşması yapacağını ifade etti.
Belgrad'ın barış, istikrar ve uzlaşı çözümleri için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Petkovic, "Bir uzlaşmaya varmanın mümkün olduğunu düşünmüştük." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan ve Kosova liderlerinin Brüksel'deki görüşmesinden sonuç çıkmadı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'nin kolaylaştırıcılığında Brüksel'de bugün yaptıkları toplantıda iki taraf arasındaki sorunların çözümü konusunda ilerleme kaydedemedi.
Kurti ve Vucic, Kosova hükümetinin, ülkenin kuzeyinde Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve araç plakası kullanmasına ilişkin kararı sonrası ortaya çıkan gerilimin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in eşliğinde bir araya geldi.
Borrell, 6 saatten fazla süren toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırbistan ile Kosova arasındaki normalleşmeyi kapsayan süreç konusunda sonuç alamadıklarını belirtti.
Jens Stoltenberg - Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
DÜNYA
Brüksel’deki Sırbistan-Kosova görüşmesinden sonuç çıkmadı
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