https://sputniknews.com.tr/20220818/putinin-tayvan-gerilimiyle-ilgili-abdyi-elestirmesi-washingtonu-tedirgin-etti-1060110620.html

'Putin’in Tayvan gerilimiyle ilgili ABD’yi eleştirmesi Washington’u tedirgin etti'

'Putin’in Tayvan gerilimiyle ilgili ABD’yi eleştirmesi Washington’u tedirgin etti'

The New York Post gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tayvan geriliminden ABD’yi sorumlu tutan açıklamasının Washington’u tedirgin ettiğini... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T23:32+0300

2022-08-18T23:32+0300

2022-08-18T23:32+0300

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gerilim

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’daki Uluslararası Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasına dikkat çeken gazete, Rus liderin, ABD’nin diğer ülkelerin egemenliğine ve bağımsızlığına ve uluslararası yükümlülüklerine saygı duymadığını söylediğini anımsattı.Yazıda, bu açıklamanın ertesinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın, Moskova ve Pekin arasında güvenlik alanında aktif olarak gelişmekte olan ilişkilerden dolayı tedirgin olduklarını dile getirdiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220818/abdnin-tayvanla-ticaret-aciklamasina-cinden-tepki-tum-tedbirleri-alacagiz-1060109179.html

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