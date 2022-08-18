https://sputniknews.com.tr/20220818/abdnin-tayvanla-ticaret-aciklamasina-cinden-tepki-tum-tedbirleri-alacagiz-1060109179.html
ABD'nin Tayvan'la ticaret açıklamasına Çin'den tepki: Tüm tedbirleri alacağız
ABD'nin Tayvan'la ticaret açıklamasına Çin'den tepki: Tüm tedbirleri alacağız
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Tayvan ile eylülde başlatacağını duyurduğu 'ticaret görüşmelerine' tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Şu Cueting, konuya ilişkin... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T23:01+0300
2022-08-18T23:01+0300
2022-08-18T23:02+0300
dünya
abd
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
ticaret
tepki
ticaret bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051511175_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_f2604a2b65a0a8a484c26726d86d75c3.jpg
Washington yönetimine; 'Tayvan bölgesi ile ticaret ilişkilerini kurallara uygun yürütme' ve 'Çin'in temel çıkarlarına saygı gösterme' çağrısı yapan Sözcü Şu Cueting, "Çin, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kalkınma çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacaktır" dedi.ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), dün yaptığı açıklamada; Washington ile Taipei'in '21. Yüzyıl Ticaretine İlişkin ABD-Tayvan Girişimi' kapsamında yeni ticaret müzakereleri yürüteceğini duyurmuştu.İlk tur müzakerelerin sonbaharın başlarında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada; iki ülkenin ticaretinin kolaylaştırılması, düzenleyici uygulamalar, yolsuzlukla mücadele standartları, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi, tarım ticaretinin geliştirilmesi, ticarette ayrımcı engellerin kaldırılması, dijital ticaret, iş gücü ve çevre standartları konularını kapsayan bir gündem belirlendiği aktarılmıştıAçıklamada ayrıca, devlete ait işletmelerin düzeni bozucu uygulamaları ile piyasa dışı politika ve uygulamaların gündemde yer alacağı kaydedilmişti.Pekin, kendi topraklarının parçası gördüğü Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220817/cin-tatbikat-icin-rusyaya-asker-gonderecek--1060048297.html
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051511175_97:0:1164:800_1920x0_80_0_0_09bb4f226cbc2cb1cefb4950f7e94425.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, ticaret, tepki, ticaret bakanlığı
abd, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, ticaret, tepki, ticaret bakanlığı
ABD'nin Tayvan'la ticaret açıklamasına Çin'den tepki: Tüm tedbirleri alacağız
23:01 18.08.2022 (güncellendi: 23:02 18.08.2022) Abone ol
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Tayvan ile eylülde başlatacağını duyurduğu 'ticaret görüşmelerine' tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Şu Cueting, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; 'Tek Çin ilkesinin, Tayvan bölgesinin denizaşırı ekonomik iş birliği için ön şart olduğunu' belirtti.
Washington yönetimine; 'Tayvan bölgesi ile ticaret ilişkilerini kurallara uygun yürütme' ve 'Çin'in temel çıkarlarına saygı gösterme' çağrısı yapan Sözcü Şu Cueting, "Çin, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kalkınma çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacaktır" dedi.
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), dün yaptığı açıklamada; Washington ile Taipei'in '21. Yüzyıl Ticaretine İlişkin ABD-Tayvan Girişimi' kapsamında yeni ticaret müzakereleri yürüteceğini duyurmuştu.
İlk tur müzakerelerin sonbaharın başlarında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada; iki ülkenin ticaretinin kolaylaştırılması, düzenleyici uygulamalar, yolsuzlukla mücadele standartları, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi, tarım ticaretinin geliştirilmesi, ticarette ayrımcı engellerin kaldırılması, dijital ticaret, iş gücü ve çevre standartları konularını kapsayan bir gündem belirlendiği aktarılmıştı
Açıklamada ayrıca, devlete ait işletmelerin düzeni bozucu uygulamaları ile piyasa dışı politika ve uygulamaların gündemde yer alacağı kaydedilmişti.
Pekin, kendi topraklarının parçası gördüğü Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.