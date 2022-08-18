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https://sputniknews.com.tr/20220818/minibusun-uzerine-30-tonluk-agac-devrildi-1-olu-1-yarali-1060107883.html
Minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Meksika’da en az 30 ton ağırlığındaki ağacın minibüsün üzerine devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T21:54+0300
2022-08-18T21:57+0300
dünya
minibüs
ağaç
meksika
tlalnepantla
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Meksika’nın Tlalnepantla şehrinde yaklaşık 30 ton ağırlığındaki ağaç, yoldan geçen minibüsün üzerine devrildi.Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 42 yaşındaki yolcu ise yaralandı.Sağlık ekipleri kadını hastaneye sevk ederken, yaralının durumunun stabil olduğu belirtildi.Ağacın altında kalan minibüs 5 saat süren çalışma sonucu olay yerinden kaldırıldı.Yetkililer, ağacın bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından toprağın yumuşaması sebebiyle devrildiğini açıkladı.
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minibüs, ağaç, meksika, tlalnepantla
minibüs, ağaç, meksika, tlalnepantla

Minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

21:54 18.08.2022 (güncellendi: 21:57 18.08.2022)
© İHA / SAİM SEVİNÇMeksika’da en az 30 ton ağırlığındaki ağacın minibüsün üzerine devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Meksika’da en az 30 ton ağırlığındaki ağacın minibüsün üzerine devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ
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Meksika’da en az 30 ton ağırlığındaki ağacın minibüsün üzerine devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Meksika’nın Tlalnepantla şehrinde yaklaşık 30 ton ağırlığındaki ağaç, yoldan geçen minibüsün üzerine devrildi.
Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 42 yaşındaki yolcu ise yaralandı.
Sağlık ekipleri kadını hastaneye sevk ederken, yaralının durumunun stabil olduğu belirtildi.
Ağacın altında kalan minibüs 5 saat süren çalışma sonucu olay yerinden kaldırıldı.
Yetkililer, ağacın bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından toprağın yumuşaması sebebiyle devrildiğini açıkladı.
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