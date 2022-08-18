https://sputniknews.com.tr/20220818/minibusun-uzerine-30-tonluk-agac-devrildi-1-olu-1-yarali-1060107883.html

Minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Meksika’da en az 30 ton ağırlığındaki ağacın minibüsün üzerine devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T21:54+0300

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dünya

minibüs

ağaç

meksika

tlalnepantla

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Meksika’nın Tlalnepantla şehrinde yaklaşık 30 ton ağırlığındaki ağaç, yoldan geçen minibüsün üzerine devrildi.Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 42 yaşındaki yolcu ise yaralandı.Sağlık ekipleri kadını hastaneye sevk ederken, yaralının durumunun stabil olduğu belirtildi.Ağacın altında kalan minibüs 5 saat süren çalışma sonucu olay yerinden kaldırıldı.Yetkililer, ağacın bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından toprağın yumuşaması sebebiyle devrildiğini açıkladı.

meksika

tlalnepantla

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minibüs, ağaç, meksika, tlalnepantla