https://sputniknews.com.tr/20220818/italyada-yagisli-hava-ve-kuvvetli-ruzgar-nedeniyle-2-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi-1060111832.html

İtalya'da yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İtalya'da yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İtalya'nın kuzeyini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T23:50+0300

2022-08-18T23:50+0300

2022-08-19T01:13+0300

yaşam

italya

fırtına

toskana

yağış

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Ligurya ve Toskana bölgelerinde etkili olan yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar, can kayıplarına, yaralanmalara ve maddi hasara yol açtı.İki bölgede de sağanak nedeniyle yer yer sellerin oluştuğu, Lucca ve Carrara kentlerinde 1'i kadın 2 kişinin fırtınalı havada ağaçların devrilmesi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.Marina di Massa kasabası yakınlarında kamp yapan 4 kişinin yine ağaçların devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.Lucca kenti yakınlarında da fırtınada çatılardan uçuşan parçalar sebebiyle 3 kişinin yaralandığı, parçaların etraftaki arabaların üstüne düşmesi sebebiyle maddi hasarların oluştuğu kaydedildi.Ülkenin kuzeybatısında Chiavari ve Sestri Levante arasındaki demir yolu ulaşımının durduğu ifade edildi.Ferrara kenti yakınlarındaki Boara'da da bir vincin kuvvetli rüzgar sebebiyle devrildiği kaydedildi.Ferrara'da kent yönetimi, olumsuz hava koşulları sebebiyle 'kriz' durumu ilan edilmesini isterken, Ligurya bölgesi de hava koşulları sebebiyle 'sarı' alarm verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220818/avusturyada-siddetli-firtina-2-cocuk-oldu-1060110886.html

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