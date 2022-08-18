https://sputniknews.com.tr/20220818/icisleri-bakani-soylu-afgan-bakan-yardimcisi-ve-beraberindeki-heyeti-kabul-etti-1060103444.html
İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti ve beraberindeki heyet ile... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T19:23+0300
2022-08-18T19:23+0300
2022-08-18T19:23+0300
politika
süleyman soylu
afganistan
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu'nun, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti'yi ve beraberindekileri kabulünde, kaçak göç ve Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardım konuları ele alındı.
afganistan
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süleyman soylu, afganistan
süleyman soylu, afganistan
İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu'nun, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti'yi ve beraberindekileri kabulünde, kaçak göç ve Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardım konuları ele alındı.