https://sputniknews.com.tr/20220818/icisleri-bakani-soylu-afgan-bakan-yardimcisi-ve-beraberindeki-heyeti-kabul-etti-1060103444.html

İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti ve beraberindeki heyet ile... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T19:23+0300

2022-08-18T19:23+0300

2022-08-18T19:23+0300

politika

süleyman soylu

afganistan

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu'nun, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti'yi ve beraberindekileri kabulünde, kaçak göç ve Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardım konuları ele alındı.

afganistan

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süleyman soylu, afganistan