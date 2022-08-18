https://sputniknews.com.tr/20220818/afgan-uzman-afgan-ozel-kuvvetleri-sahte-isimlerle-ukraynadaki-operasyonlara-katiliyor-1060105155.html

Afgan uzman: Afgan özel kuvvetleri, sahte isimlerle Ukrayna'daki operasyonlara katılıyor

Afgan uzman: Afgan özel kuvvetleri, sahte isimlerle Ukrayna'daki operasyonlara katılıyor

Eski bir Afgan askeri olan siyaset bilimci Yahya Çavuş, Ukrayna'daki olayların başlamasıyla birlikte ABD'nin bu ülkeye 2 bin eski Afgan özel kuvvetler... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T20:21+0300

2022-08-18T20:21+0300

2022-08-18T20:21+0300

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Sputnik Afganistan'a konuşan Yahya Çavuş, “Güvenli bir yere nakil bahanesiyle başka isimlerle Ukrayna'ya gönderildiler, burada çeşitli operasyonlarda görev aldılar” diyerek, Afgan komandoların bu operasyonlara kendi özgür iradeleriyle katılmadıklarına vurgu yaptı.ABD'nin, terörün yardımıyla hedeflerine ulaşmaya çalışan bir ülke olduğunu kaydeden uzman, “Ukrayna'daki operasyonlarda sadece Afganistan'dan götürülen özel kuvvetler değil, ABD'nin davet ettiği IŞİD militanları da yer aldı. Suriye, Irak, Somali ve diğer bir dizi Afrika ve Arap ülkesinden birkaç bin IŞİD militanını toplayan ABD, onları Ukrayna’daki operasyonlara katılmaları için paralı askerler olarak gönderdi” diye konuştu.Uzman ayrıca, ABD’nin daha önce cihatçı oluşumlara yaptıüı gibi, Ukrayna krizinin en başından itibaren bu paralı askerlere de yatırım yaptığını ifade etti.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, eski Afgan özel kuvvetleri personelinin bir kısmının Ukrayna'daki neo-Nazi gruplara katıldığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220818/icisleri-bakani-soylu-afgan-bakan-yardimcisi-ve-beraberindeki-heyeti-kabul-etti-1060103444.html

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taliban, afgan, özel kuvvetler, operasyon, ukrayna, sahte kimlik, sahte oy