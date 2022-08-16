https://tr.sputniknews.com/20220816/nevsehirde-delikli-tas-yogunlugu-1059990096.html
Nevşehir'de delikli taş yoğunluğu
Nevşehir'de delikli taş yoğunluğu
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri için bulunan vatandaşlar, delikli taştan geçmek için yoğunluk oluşturdu. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T13:00+0300
2022-08-16T13:00+0300
2022-08-16T13:00+0300
yaşam
nevşehir
hacı bektaş veli
gelenek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059989746_0:0:615:347_1920x0_80_0_0_c1ba698338e629188c4e39c68750ebf1.jpg
Hacıbektaş ilçesinde dün başlayan 59'uncu Ulusal, 33'üncü Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklere katılmak için Türkiye’nin yanı sıra, çeşitli Avrupa ülkelerinden ilçeye gelen vatandaşlar, Hacıbektaş ilçesindeki mekanları ziyaret ederek, dua ediyor. Çilehane mevkisinde bulunan delikli taş, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Delikli taştan geçmek isteyen vatandaşlar, bölgede yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, delikli taştan geçerken zor anlar yaşadı.Delikli taştan geçmeye çalışan Veysel Fırat, Gazievi Cemevi’nden geldiğini belirterek, "Buradaki delikli taştan halk arasındaki inanca göre geçenler günahsız olduklarına inanırlar ya da günahlarından arındığını düşünürler. Geçemeyenler adak adayıp, bir daha deneyecekler. İnsanların buraya akın etmesi güzel bir şey. İnsanlar geçmişten gelen geleneklerini yaşatması güzel" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210126/mersinli-ciftci-anneannesinden-ogrendigi-kurlerle-sifa-dagittigini-iddia-ediyor-1043660391.html
nevşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059989746_51:0:598:410_1920x0_80_0_0_7d6deab03cf7c856abf4c932ac0aa8b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nevşehir, hacı bektaş veli, gelenek
nevşehir, hacı bektaş veli, gelenek
Nevşehir'de delikli taş yoğunluğu
Abone ol
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri için bulunan vatandaşlar, delikli taştan geçmek için yoğunluk oluşturdu.
Hacıbektaş ilçesinde dün başlayan 59'uncu Ulusal, 33'üncü Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor.
Etkinliklere katılmak için Türkiye’nin yanı sıra, çeşitli Avrupa ülkelerinden ilçeye gelen vatandaşlar, Hacıbektaş ilçesindeki mekanları ziyaret ederek, dua ediyor.
Çilehane mevkisinde bulunan delikli taş, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Delikli taştan geçmek isteyen vatandaşlar, bölgede yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, delikli taştan geçerken zor anlar yaşadı.
Delikli taştan geçmeye çalışan Veysel Fırat, Gazievi Cemevi’nden geldiğini belirterek, "Buradaki delikli taştan halk arasındaki inanca göre geçenler günahsız olduklarına inanırlar ya da günahlarından arındığını düşünürler. Geçemeyenler adak adayıp, bir daha deneyecekler. İnsanların buraya akın etmesi güzel bir şey. İnsanlar geçmişten gelen geleneklerini yaşatması güzel" diye konuştu.