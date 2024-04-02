https://sputniknews.com.tr/20240402/yurt-disindan-getirilen-cep-telefonlari-icin-yeni-duzenleme-sure-degisti-1082369197.html
Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni düzenleme: Süre değişti
Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni düzenleme: Süre değişti
Sputnik Türkiye
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Yeni... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T06:54+0300
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240401/chpnin-aday-gostermedigi-datcadan-bagimsiz-olarak-secime-giren-mesut-yar-ne-kadar-oy-aldi-1082359987.html
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yurt dışından cep telefonu getirme şartları
yurt dışından cep telefonu getirme şartları
Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni düzenleme: Süre değişti
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Yeni düzenlemeyi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.
Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.