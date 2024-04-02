https://sputniknews.com.tr/20240402/yerlikaya-zehir-tacirlerine-sesleniyorum-diyerek-duyurdu-en-az-1-ton-uyusturucu-ele-gecirildi-1082370991.html
Yerlikaya 'Zehir tacirlerine sesleniyorum' diyerek duyurdu: En az 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Yerlikaya 'Zehir tacirlerine sesleniyorum' diyerek duyurdu: En az 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Zehir tacirlerine sesleniyorum: Gençlerimizi zehirlemenize asla izin vermeyeceğiz. Sizi tek tek... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T08:44+0300
2024-04-02T08:44+0300
2024-04-02T09:08+0300
türkiye
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-10' operasyonlarında; 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 250 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240402/gizemli-kaybolus-hala-cozulemiyor-2-bin-koylu-her-seyini-oldugu-gibi-birakarak-sirra-kadem-basti-1082370352.html
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ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı
Yerlikaya 'Zehir tacirlerine sesleniyorum' diyerek duyurdu: En az 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:44 02.04.2024 (güncellendi: 09:08 02.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Zehir tacirlerine sesleniyorum: Gençlerimizi zehirlemenize asla izin vermeyeceğiz. Sizi tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını paylaştı. Yerlikaya Narkoçelik-10 operasyonlarında 1 ton 19 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-10' operasyonlarında; 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 250 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını kaydetti.