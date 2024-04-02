https://sputniknews.com.tr/20240402/yargitay-baskani-secimi-12-turda-da-belirlenemedi-1082376664.html

Yargıtay Başkanı seçimi: 12. turda da belirlenemedi

Yargıtay Başkanı seçimi: 12. turda da belirlenemedi

Sputnik Türkiye

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 12. turunda da hiçbir aday salt... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T11:09+0300

2024-04-02T11:09+0300

2024-04-02T11:09+0300

türkiye

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Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.Seçimin ilk 11 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 12. tur oylaması yapıldı.Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 98, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 13. tur oylamayla devam ediliyor.Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240401/yargitay-baskani-secimin-11-turunda-da-belirlenemedi-1082356248.html

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yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, yargıtay 9. hukuk dairesi, yargıtay hukuk genel kurulu, yargıtay yargı reformu birimi, başkan, seçim