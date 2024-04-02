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Yargıtay Başkanı seçimi: 12. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı seçimi: 12. turda da belirlenemedi
Sputnik Türkiye
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 12. turunda da hiçbir aday salt... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T11:09+0300
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Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.Seçimin ilk 11 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 12. tur oylaması yapıldı.Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 98, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 13. tur oylamayla devam ediliyor.Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240401/yargitay-baskani-secimin-11-turunda-da-belirlenemedi-1082356248.html
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yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, yargıtay 9. hukuk dairesi, yargıtay hukuk genel kurulu, yargıtay yargı reformu birimi, başkan, seçim

Yargıtay Başkanı seçimi: 12. turda da belirlenemedi

11:09 02.04.2024
Yargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 12. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.
Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.
Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.
Seçimin ilk 11 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 12. tur oylaması yapıldı.
Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 98, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.
Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 13. tur oylamayla devam ediliyor.
Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
TÜRKİYE
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi
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