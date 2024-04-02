https://sputniknews.com.tr/20240402/vazgecilmez-milli-bitki-kilosu-250-bin-tlden-satiliyor-bahcesine-diken-sifa-buluyor-1082370903.html

Vazgeçilmez 'milli bitki': Kilosu 250 bin TL'den satılıyor, bahçesine diken şifa buluyor

Vazgeçilmez 'milli bitki': Kilosu 250 bin TL'den satılıyor, bahçesine diken şifa buluyor

Sputnik Türkiye

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 'milli bitkinin' kilosu 250 bin TL'den satılıyor. Bitkinin hücreleri yenilediği, insanı sakinleştirdiği, uykusuzluğa... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T08:52+0300

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UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 'milli bitki' safran, oyadan yemeklere, kozmetikten ilaçlara kadar birçok alanda kullanılıyor. Ayrıca hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti sağlığını destekleme gibi etkileri bulunuyor.Safranın ekimi Ağustos ayında yapılırken, hasadı Ekim-Kasım aylarında gerçekleşiyor. Bitkinin boyu 15-30 santimetre uzunluğa ulaştığında safran toplanıyor.Safranbolu, 3 bin 500 yıllık geçmişiyle önemli bir safran üretim merkezi olarak biliniyor. Bizans döneminde Batı Anadolu’da ticareti yapılan ve Osmanlı döneminde de değerini koruyan safran, 'milli bitki' ünvanını alırken Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillendi.Safranın yüksek fiyatı, toplama zorluğundan kaynaklanıyor. 1 gram safranın fiyatı 250 TL’dir ve 1 kilogram safran elde edebilmek için 510 bin lif toplanması gerekiyor. İsmail Yılmaz, safran soğanının Ağustos ayında dikilmesinin en uygun zaman olduğunu belirtiyor. Yımaz ayrıca, “Safranın en büyük özelliği hücre yenileyici olması. Sakinleştirici, yatıştırıcı ve uykusuzluğa iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır, vücut direncini artırır. Kanserde çok kullanılıyor. alzheimer da kullanılıyor. Gözdeki sarı noktada ve depresyonda kullanılıyor. Bunun yanında yemeklerde kullanılır. Tadından ziyade şifası için kullanılır zaten” diye konuştu. Yılmaz, “Safranbolu safranını diğer safranlardan ayıran özellik içindeki etken maddelerin daha yüksek olmasıdır. Diğer bölgelerde üretilen safranlara göre muhtemelen iklimden dolayıdır ki safranal maddeler daha yüksek” ifadelerini kullandı.

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