https://sputniknews.com.tr/20240402/uskudarda-denize-atlayan-adam-yuzerek-gozden-kayboldu-1082371383.html
Üsküdar'da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu
Üsküdar'da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu
Sputnik Türkiye
Üsküdar sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T09:03+0300
2024-04-02T09:03+0300
2024-04-02T09:03+0300
üsküdar
yaşam
kız kulesi
deniz
boğulma
arama kurtarma
arama-kurtarma
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/02/1082371429_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_e429edeab572526d06ed680d235df2c8.jpg
Saat 22.00 sıralarında Üsküdar Kız Kulesi'nin karşısına yakın bir alanda gerçekleşen olayda Kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atlayan bir şahıs iddiaya göre uzun bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerini aradı.Ekipler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti ekipleri sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240402/gizemli-kaybolus-hala-cozulemiyor-2-bin-koylu-her-seyini-oldugu-gibi-birakarak-sirra-kadem-basti-1082370352.html
üsküdar
kız kulesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/02/1082371429_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_046e9bc4c5da0b82b05c4150da483ecd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
üsküdar, kız kulesi, deniz, boğulma, arama kurtarma, arama-kurtarma
üsküdar, kız kulesi, deniz, boğulma, arama kurtarma, arama-kurtarma
Üsküdar'da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu
Üsküdar sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.
Saat 22.00 sıralarında Üsküdar Kız Kulesi'nin karşısına yakın bir alanda gerçekleşen olayda Kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atlayan bir şahıs iddiaya göre uzun bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerini aradı.
Ekipler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti ekipleri sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlattı.