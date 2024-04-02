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Üsküdar'da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu
Üsküdar'da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu
Sputnik Türkiye
Üsküdar sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T09:03+0300
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üsküdar
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Saat 22.00 sıralarında Üsküdar Kız Kulesi'nin karşısına yakın bir alanda gerçekleşen olayda Kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atlayan bir şahıs iddiaya göre uzun bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerini aradı.Ekipler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti ekipleri sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240402/gizemli-kaybolus-hala-cozulemiyor-2-bin-koylu-her-seyini-oldugu-gibi-birakarak-sirra-kadem-basti-1082370352.html
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üsküdar, kız kulesi, deniz, boğulma, arama kurtarma, arama-kurtarma
üsküdar, kız kulesi, deniz, boğulma, arama kurtarma, arama-kurtarma

Üsküdar'da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu

09:03 02.04.2024
© İHAÜsküdar'da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu
Üsküdar'da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© İHA
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Üsküdar sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.
Saat 22.00 sıralarında Üsküdar Kız Kulesi'nin karşısına yakın bir alanda gerçekleşen olayda Kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atlayan bir şahıs iddiaya göre uzun bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerini aradı.
Ekipler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti ekipleri sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlattı.
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