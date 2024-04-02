https://sputniknews.com.tr/20240402/uskudarda-denize-atlayan-adam-yuzerek-gozden-kayboldu-1082371383.html

Üsküdar'da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu

Üsküdar'da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu

Sputnik Türkiye

Üsküdar sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T09:03+0300

2024-04-02T09:03+0300

2024-04-02T09:03+0300

üsküdar

yaşam

kız kulesi

deniz

boğulma

arama kurtarma

arama-kurtarma

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Saat 22.00 sıralarında Üsküdar Kız Kulesi'nin karşısına yakın bir alanda gerçekleşen olayda Kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atlayan bir şahıs iddiaya göre uzun bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerini aradı.Ekipler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti ekipleri sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20240402/gizemli-kaybolus-hala-cozulemiyor-2-bin-koylu-her-seyini-oldugu-gibi-birakarak-sirra-kadem-basti-1082370352.html

üsküdar

kız kulesi

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üsküdar, kız kulesi, deniz, boğulma, arama kurtarma, arama-kurtarma