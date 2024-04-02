Son darbe basın özgürlüğüne vuruldu: İsrail, Al Jazeera'yı ülkede yasaklayacağını duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
00:10
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
01:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
01:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
02:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
02:17
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
03:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
03:14
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yerel seçim sonuçlarının siyasi partilerdeki yankısı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki teknoparkların durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yerel seçim sonuçlarına yabancıların yorumları
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Erken seçim Türkiye gündemine gelecek mi?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:32
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240402/son-darbe-basin-ozgurlugune-vuruldu-israil-al-jazeerayi-ulkede-yasaklayacagini-duyurdu--1082378593.html
Son darbe basın özgürlüğüne vuruldu: İsrail, Al Jazeera'yı ülkede yasaklayacağını duyurdu
Son darbe basın özgürlüğüne vuruldu: İsrail, Al Jazeera'yı ülkede yasaklayacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail, Al Jazeera medya kuruluşunun ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurma yasanını meclisten geçirdi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T11:54+0300
2024-04-02T11:54+0300
israil- filistin çatışması
al jazeera
al jazeera arabic
al jazeera türk
katar
knesset
israil parlamentosu (knesset)
gazze
gazze şeridi
hamas
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102908/75/1029087566_0:197:3396:2107_1920x0_80_0_0_c0e89a37555f87230865aa0b72bc5e66.jpg
İsrail Parlamentosu Knesset, Katar devletine bağlı Al Jazeera kanalının İsrail'deki yayını durdurması sürecini onayladı. İsrailli Haaretz gazetesinin haberine göre "Gazze'deki savaşla ilgili haber yapma" gerekçesiyle yasaklanması öngörülen yasağa 71 milletvekili destek verirken, 10 milletvekili ise karşı çıktı. Yasa, hükümet başkanının içeriğinin ülke güvenliğini doğrudan tehdit ettiğine ikna olması halinde, başbakanın onayıyla iletişim bakanına İsrail'de yayın yapan yabancı bir kanalın kapatılması emrini verme yetkisi tanıyor.Netanyahu'nun da desteklediği yasanın tüm organlardan geçmesi halinde Al Jazeera'nın hızlı bir şekilde ülkede yayına kapatılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240402/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-uyardi-israil-saldirisi-cevapsiz-kalmayacak-1082377467.html
katar
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102908/75/1029087566_162:0:3234:2304_1920x0_80_0_0_73319e44f794419ae29d2cb9b8a6fce2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
al jazeera, al jazeera arabic, al jazeera türk, katar, knesset, israil parlamentosu (knesset), gazze, gazze şeridi, hamas, haaretz
al jazeera, al jazeera arabic, al jazeera türk, katar, knesset, israil parlamentosu (knesset), gazze, gazze şeridi, hamas, haaretz

Son darbe basın özgürlüğüne vuruldu: İsrail, Al Jazeera'yı ülkede yasaklayacağını duyurdu

11:54 02.04.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFARAl Jazeera stüdyosu
Al Jazeera stüdyosu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
Abone ol
İsrail, Al Jazeera medya kuruluşunun ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurma yasanını meclisten geçirdi.
İsrail Parlamentosu Knesset, Katar devletine bağlı Al Jazeera kanalının İsrail'deki yayını durdurması sürecini onayladı.
İsrailli Haaretz gazetesinin haberine göre "Gazze'deki savaşla ilgili haber yapma" gerekçesiyle yasaklanması öngörülen yasağa 71 milletvekili destek verirken, 10 milletvekili ise karşı çıktı. Yasa, hükümet başkanının içeriğinin ülke güvenliğini doğrudan tehdit ettiğine ikna olması halinde, başbakanın onayıyla iletişim bakanına İsrail'de yayın yapan yabancı bir kanalın kapatılması emrini verme yetkisi tanıyor.
Netanyahu'nun da desteklediği yasanın tüm organlardan geçmesi halinde Al Jazeera'nın hızlı bir şekilde ülkede yayına kapatılması bekleniyor.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı Reisi İsrail'i uyardı: 'Bu haksız suç cevapsız kalmayacak'
11:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала