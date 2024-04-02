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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240402/rus-uzman-israil-ortadoguda-savas-cikarmanin-pesinde-1082379029.html
Rus uzman: İsrail, Ortadoğu'da savaş çıkarmanın peşinde
Rus uzman: İsrail, Ortadoğu'da savaş çıkarmanın peşinde
Sputnik Türkiye
Rus siyaset uzmanı Vladimir Bruter, Şam'daki İran konsolosluğuna İsrail tarafından düzenlenen saldırının Ortadoğu'da savaşa neden olabileceğini ve ABD'yi... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:01+0300
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Sputnik'e demeç veren Uluslararası Sosyal ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Bruter, İsrail'in Ortadoğu savaş istediğinin altını çizerek İran'ın diplomatik misyonuna düzenlenen saldırıyla bunun amaçlandığını belirtti."Buradaki soru, İran'ın tepkisinin ne kadar ölçülü olabileceği ve genel olarak durumun nasıl gelişeceğidir" diyen Bruter, İsrail'in bölgesel bir savaş çıkarmak ve ABD'yi de kendi safına çekmek için bu şekilde davrandığını vurguladı.'ABD, riskin farkında ve gerilimi tırmandırmak istemiyor'ABD basınında yer alan, Beyaz Saray'ın saldırıdan haberdar olmadığını doğrudan Tahran'a bildirdiğine dair haberlere dikkat çeken Bruter, ABD'nin riskin farkında olduğunu ve gerilimi tırmandırmak istemediğini kaydetti.Ortadoğu'daki durumun istikrarsızlaşmasından en fazla fayda sağlayacak tarafın İsrail olduğunu, zira Başbakan Netanyahu'nun mümkün olduğunca fazla sayıda ülkeyi çatışmaya çekmek istediğini belirten Rus uzman, "Doğal olarak İsrail, kolektif Batı'dan hiçbir ülkenin çatışmanın diğer tarafında yer alamayacağını düşünüyor. Bu nedenle İsrail, bu tür eylemlerin Batı toplumunu İsrail'in etrafında birleştirmeye yardım edeceğine ve böylece kendisine açık kart verileceğine inanıyor" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240401/washington-israil-konusunda-rota-degistiriyor-1082336474.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, abd hegemonyası, beyaz saray
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, abd hegemonyası, beyaz saray

Rus uzman: İsrail, Ortadoğu'da savaş çıkarmanın peşinde

12:01 02.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Rus siyaset uzmanı Vladimir Bruter, Şam'daki İran konsolosluğuna İsrail tarafından düzenlenen saldırının Ortadoğu'da savaşa neden olabileceğini ve ABD'yi çatışmaya çekmeye çalışan İsrail'in de savaş çıkarmanın peşinde olduğunu söyledi.
Sputnik'e demeç veren Uluslararası Sosyal ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Bruter, İsrail'in Ortadoğu savaş istediğinin altını çizerek İran'ın diplomatik misyonuna düzenlenen saldırıyla bunun amaçlandığını belirtti.
"Buradaki soru, İran'ın tepkisinin ne kadar ölçülü olabileceği ve genel olarak durumun nasıl gelişeceğidir" diyen Bruter, İsrail'in bölgesel bir savaş çıkarmak ve ABD'yi de kendi safına çekmek için bu şekilde davrandığını vurguladı.

'ABD, riskin farkında ve gerilimi tırmandırmak istemiyor'

ABD basınında yer alan, Beyaz Saray'ın saldırıdan haberdar olmadığını doğrudan Tahran'a bildirdiğine dair haberlere dikkat çeken Bruter, ABD'nin riskin farkında olduğunu ve gerilimi tırmandırmak istemediğini kaydetti.
Ortadoğu'daki durumun istikrarsızlaşmasından en fazla fayda sağlayacak tarafın İsrail olduğunu, zira Başbakan Netanyahu'nun mümkün olduğunca fazla sayıda ülkeyi çatışmaya çekmek istediğini belirten Rus uzman, "Doğal olarak İsrail, kolektif Batı'dan hiçbir ülkenin çatışmanın diğer tarafında yer alamayacağını düşünüyor. Bu nedenle İsrail, bu tür eylemlerin Batı toplumunu İsrail'in etrafında birleştirmeye yardım edeceğine ve böylece kendisine açık kart verileceğine inanıyor" diye ekledi.
ABD İsrail bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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