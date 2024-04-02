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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240402/rus-ordusunun-yaklastigi-casov-yar-sehri-ukrayna-icin-stratejik-onemini-kaybediyor-1082373699.html
‘Rus ordusunun yaklaştığı Çasov Yar şehri Ukrayna için stratejik önemini kaybediyor’
‘Rus ordusunun yaklaştığı Çasov Yar şehri Ukrayna için stratejik önemini kaybediyor’
Sputnik Türkiye
2014 yılından bu yana Kiev rejiminin önemli lojistik merkezi olarak gösterilen Çasov Yar şehrinin, tüm yolları Rus ordusunun atış menziline girdikten sonra... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T09:46+0300
2024-04-02T09:46+0300
ukrayna krizi
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rusya
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askeri operasyon
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk halk cumhuriyeti
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin’in danışmanı İgor Kimakovskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Ordu birliklerimizin Çasov Yar’a artık bir kilometre mesafede bulunması, Ukrayna ordusu için çok büyük sorunlar yaratıyor, çünkü bu şehir depoları, tahkimatları ve tedariki içeren lojistik bir merkez. Halihazırda neredeyse tüm yollar kontrolümüz altında. Dolayısıyla bu şehir Ukrayna ordusu için en kısa sürede stratejik önemini kaybedecek” ifadesini kullandı.Çasov Yar’ın 2014’ten bu yana Ukrayna ordusu tarafından rotasyonlarda kullanıldığını, Ukrayna’nın diğer bölgelerinden yeni birliklerin buraya getirilerek cepheye dağıtıldığını anlatan Kimakovskiy, Rus ordusunun kontrolüne geçmeden önce Artyomovsk şehrinin de savaşta yıpranan birliklerin cephe arkasına göndermek için bir merkez olarak kullanıldığını anımsatarak, “Yani bu iki şehir Ukrayna komutanlığı için anahtar öneme sahipti” dedi.Çasov Yar, yaklaşık bir yıl önce Rus ordusunun kontrolüne geçen Artyomovsk (Bahmut) şehrine 15 kilometre mesafede yer alıyor. İngiliz Times gazetesine konuşan Ukrayna özel harekat timi subayı, Ukrayna güçlerinin kontrolündeki Çasov Yard’daki durumun kötü olduğunu günden güne daha da kötüleştiğini dile getirmişti.DHC Başkanı Puşilin, Rus ordu birliklerinin Çasov Yar yönünde ilerlediğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240401/nato-75-yasinda-rusyaya-yonelik-saldirgan-politikasi-avrupayi-nasil-degistirecek-1082330998.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti

‘Rus ordusunun yaklaştığı Çasov Yar şehri Ukrayna için stratejik önemini kaybediyor’

09:46 02.04.2024
© Sputnik / Константин МихальчевскийRus ordusu askeri
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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2014 yılından bu yana Kiev rejiminin önemli lojistik merkezi olarak gösterilen Çasov Yar şehrinin, tüm yolları Rus ordusunun atış menziline girdikten sonra Ukrayna ordusu için stratejik önemini kaybetmeye başladığı belirtildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin’in danışmanı İgor Kimakovskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Ordu birliklerimizin Çasov Yar’a artık bir kilometre mesafede bulunması, Ukrayna ordusu için çok büyük sorunlar yaratıyor, çünkü bu şehir depoları, tahkimatları ve tedariki içeren lojistik bir merkez. Halihazırda neredeyse tüm yollar kontrolümüz altında. Dolayısıyla bu şehir Ukrayna ordusu için en kısa sürede stratejik önemini kaybedecek” ifadesini kullandı.
Çasov Yar’ın 2014’ten bu yana Ukrayna ordusu tarafından rotasyonlarda kullanıldığını, Ukrayna’nın diğer bölgelerinden yeni birliklerin buraya getirilerek cepheye dağıtıldığını anlatan Kimakovskiy, Rus ordusunun kontrolüne geçmeden önce Artyomovsk şehrinin de savaşta yıpranan birliklerin cephe arkasına göndermek için bir merkez olarak kullanıldığını anımsatarak, “Yani bu iki şehir Ukrayna komutanlığı için anahtar öneme sahipti” dedi.
Çasov Yar, yaklaşık bir yıl önce Rus ordusunun kontrolüne geçen Artyomovsk (Bahmut) şehrine 15 kilometre mesafede yer alıyor. İngiliz Times gazetesine konuşan Ukrayna özel harekat timi subayı, Ukrayna güçlerinin kontrolündeki Çasov Yard’daki durumun kötü olduğunu günden güne daha da kötüleştiğini dile getirmişti.
DHC Başkanı Puşilin, Rus ordu birliklerinin Çasov Yar yönünde ilerlediğini duyurmuştu.
Ukrayna NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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