https://sputniknews.com.tr/20240402/rus-ordusunun-yaklastigi-casov-yar-sehri-ukrayna-icin-stratejik-onemini-kaybediyor-1082373699.html

‘Rus ordusunun yaklaştığı Çasov Yar şehri Ukrayna için stratejik önemini kaybediyor’

‘Rus ordusunun yaklaştığı Çasov Yar şehri Ukrayna için stratejik önemini kaybediyor’

Sputnik Türkiye

2014 yılından bu yana Kiev rejiminin önemli lojistik merkezi olarak gösterilen Çasov Yar şehrinin, tüm yolları Rus ordusunun atış menziline girdikten sonra... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T09:46+0300

2024-04-02T09:46+0300

2024-04-02T09:46+0300

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk halk cumhuriyeti

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin’in danışmanı İgor Kimakovskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Ordu birliklerimizin Çasov Yar’a artık bir kilometre mesafede bulunması, Ukrayna ordusu için çok büyük sorunlar yaratıyor, çünkü bu şehir depoları, tahkimatları ve tedariki içeren lojistik bir merkez. Halihazırda neredeyse tüm yollar kontrolümüz altında. Dolayısıyla bu şehir Ukrayna ordusu için en kısa sürede stratejik önemini kaybedecek” ifadesini kullandı.Çasov Yar’ın 2014’ten bu yana Ukrayna ordusu tarafından rotasyonlarda kullanıldığını, Ukrayna’nın diğer bölgelerinden yeni birliklerin buraya getirilerek cepheye dağıtıldığını anlatan Kimakovskiy, Rus ordusunun kontrolüne geçmeden önce Artyomovsk şehrinin de savaşta yıpranan birliklerin cephe arkasına göndermek için bir merkez olarak kullanıldığını anımsatarak, “Yani bu iki şehir Ukrayna komutanlığı için anahtar öneme sahipti” dedi.Çasov Yar, yaklaşık bir yıl önce Rus ordusunun kontrolüne geçen Artyomovsk (Bahmut) şehrine 15 kilometre mesafede yer alıyor. İngiliz Times gazetesine konuşan Ukrayna özel harekat timi subayı, Ukrayna güçlerinin kontrolündeki Çasov Yard’daki durumun kötü olduğunu günden güne daha da kötüleştiğini dile getirmişti.DHC Başkanı Puşilin, Rus ordu birliklerinin Çasov Yar yönünde ilerlediğini duyurmuştu.

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