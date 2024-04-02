https://sputniknews.com.tr/20240402/rus-diplomat-gavrilov-ukraynada-bati-askeri-standartlarinin-ustun-oldugu-efsanesi-curutuldu-1082373948.html
Rus diplomat Gavrilov: Ukrayna’da Batı askeri standartlarının üstün olduğu efsanesi çürütüldü
Rus diplomat Gavrilov: Ukrayna’da Batı askeri standartlarının üstün olduğu efsanesi çürütüldü
Sputnik Türkiye
Viyana’da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Gavrilov, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:32+0300
2024-04-02T12:32+0300
2024-04-02T12:32+0300
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Rus diplomat Konstantin Gavrilov, NATO’nun 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Sputnik’e verdiği röportajda, ittifak üyelerinin sahip olduğu silah ve askeri teçhizatın dünyanın en iyi olduğu efsanesinin çürütüldüğünü söyledi.Gavrilov, “Gerçekten yararlı dersler çıkarıldı. Rusya, özel askeri harekat sırasında, Batı askeri standartlarının üstün olduğu yönünde birçok efsaneyi çürüttü. Ukrayna ordusunun Batı silahına ve güya öncü olan NATO operasyon planlama yöntemlerine başvurmasının savaş alanında üstünlük sağlayamayacağına tüm dünya tanık oldu” dedi.“Günümüzde Rus silahı için savaş alanında eşsiz ve yenilmez hiçbir şey yok” diye kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus savunma sanayisinin sert yaptırım baskısı koşullarına adapte olduğunu ve hatta bazı alanlarda kapasitelerini kat kat artırdığını söyleyen Gavrilov, “Askeri teçhizatımız özel askeri harekat bölgesinde mükemmel performans sergiliyor. T-90M Prorıv tanklarımız, neredeyse on kilometre mesafeden düşman hedefleri yok edebiliyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240401/nato-75-yasinda-rusyaya-yonelik-saldirgan-politikasi-avrupayi-nasil-degistirecek-1082330998.html
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nato, rusya, yıldönümü, ukrayna, askeri operasyon, sovyetler birliği, t-90 tankı, t-90 ana muharebe tankı
nato, rusya, yıldönümü, ukrayna, askeri operasyon, sovyetler birliği, t-90 tankı, t-90 ana muharebe tankı
Rus diplomat Gavrilov: Ukrayna’da Batı askeri standartlarının üstün olduğu efsanesi çürütüldü
Viyana’da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Gavrilov, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında Batı askeri standartlarının üstün olduğu efsanesinin çürütüldüğünü belirterek Rus silahının savaş alanında yenemeyeceği hiçbir silah ve teçhizatın olmadığını kaydetti.
Rus diplomat Konstantin Gavrilov, NATO’nun 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Sputnik’e verdiği röportajda, ittifak üyelerinin sahip olduğu silah ve askeri teçhizatın dünyanın en iyi olduğu efsanesinin çürütüldüğünü söyledi.
Gavrilov, “Gerçekten yararlı dersler çıkarıldı. Rusya, özel askeri harekat sırasında, Batı askeri standartlarının üstün olduğu yönünde birçok efsaneyi çürüttü. Ukrayna ordusunun Batı silahına ve güya öncü olan NATO operasyon planlama yöntemlerine başvurmasının savaş alanında üstünlük sağlayamayacağına tüm dünya tanık oldu” dedi.
“Günümüzde Rus silahı için savaş alanında eşsiz ve yenilmez hiçbir şey yok” diye kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çoğu durumda, Sovyet yapımı teçhizat bile savaş özellikleri açısından Batılı muadillerini geride bırakıyor. Savaş alanlarında yanan Amerikan Abrams, İngiliz Challenger ve Alman Leopard tanklarının yanı sıra üreticilerinin düşen hisseleri bunun en iyi kanıtı.
Rus savunma sanayisinin sert yaptırım baskısı koşullarına adapte olduğunu ve hatta bazı alanlarda kapasitelerini kat kat artırdığını söyleyen Gavrilov, “Askeri teçhizatımız özel askeri harekat bölgesinde mükemmel performans sergiliyor. T-90M Prorıv tanklarımız, neredeyse on kilometre mesafeden düşman hedefleri yok edebiliyor” diye ekledi.