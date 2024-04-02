https://sputniknews.com.tr/20240402/patrusev-nato-teroristleri-kendi-cikarlari-dogrultusunda-kullanmaktan-cekinmiyor-1082382612.html
Patruşev: NATO, teröristleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan çekinmiyor
Patruşev: NATO, teröristleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan çekinmiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, NATO’nun kendi çıkarları doğrultusunda terör örgütlerinin hizmetine başvurmaktan çekinmediğini belirtti. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Rus gazetesi Argumenti i Faktı’ye konuşan Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, “İttifak, terör örgütlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan çekinmiyor” ifadesini kullandı.ABD’nin ‘hibrit savaşlarında’ NATO’yu araç olarak kullandığına dikkat çeken Patreşev, “İttifak üyeleri, Washington’un ekonomik yaptırım uygulama, fonları dondurma, istihbarat faaliyeti yürütme, psikolojik operasyon ve siber saldırılar düzenleme talimatlarını usulca yerine getiriyor, Anglosaksonların politikalarına karşı çıkan ülkelerin kamu yönetimi sistemini baltalamaya ve dağıtmaya yönelik eylemlerde bulunuyorlar” dedi.‘NATO, Rusya’ya karşıtı paralı asker ve sabotajcı yetiştiriyor’ABD ve NATO’nun, Ukrayna’nın en azından bir kısmını, tamamen kontrolleri altında olan Rusya karşıtı ve kendini tamamen NATO’nun çıkarlarına hizmet etmeye adayan bir bölge olarak görmek istediğini söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, “Kuzey Atlantik ittifakı aslında Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı” diye kaydetti.Ukrayna’ya “teknik özellikleri ve menzili artırılmış silahların sağlanması yönündeki kolektif kararların NATO kapsamı içinde alındığını” anımsatan yetkili, Rusya karşıtı operasyonlar için paralı asker ve sabotajcı yetiştirme çalışmalarının da ittifak tarafından yürütüldüğünü vurgulayarak, “Bu bağlamda, Ukrayna’yı demilitarize etme görevi güncelliğini koruyor” diye ekledi.Ukrayna’da 1995’ten bu yana NATO tatbikatlarının düzenlendiğini, 2004’ten başlayarak da Kiev’in ittifak güçleri için topraklarına tam erişim sağladığını anımsatan Patruşev, 2014 darbesinden sonra Ukrayna’nın militarizasyon sürecinin artarak devam ettiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240401/rus-istihbarati-abd-crocus-saldirisinda-supheli-durumuna-dusme-riskiyle-karsi-karsiya-1082359016.html
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nato, abd, abd hegemonyası, anglo-sakson, rusya, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, nikolay patruşev, ukrayna, ukrayna krizi
nato, abd, abd hegemonyası, anglo-sakson, rusya, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, nikolay patruşev, ukrayna, ukrayna krizi
Patruşev: NATO, teröristleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan çekinmiyor
12:57 02.04.2024 (güncellendi: 13:05 02.04.2024)
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, NATO’nun kendi çıkarları doğrultusunda terör örgütlerinin hizmetine başvurmaktan çekinmediğini belirtti.
Rus gazetesi Argumenti i Faktı’ye konuşan Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, “İttifak, terör örgütlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan çekinmiyor” ifadesini kullandı.
ABD’nin ‘hibrit savaşlarında’ NATO’yu araç olarak kullandığına dikkat çeken Patreşev, “İttifak üyeleri, Washington’un ekonomik yaptırım uygulama, fonları dondurma, istihbarat faaliyeti yürütme, psikolojik operasyon ve siber saldırılar düzenleme talimatlarını usulca yerine getiriyor, Anglosaksonların politikalarına karşı çıkan ülkelerin kamu yönetimi sistemini baltalamaya ve dağıtmaya yönelik eylemlerde bulunuyorlar” dedi.
‘NATO, Rusya’ya karşıtı paralı asker ve sabotajcı yetiştiriyor’
ABD ve NATO’nun, Ukrayna’nın en azından bir kısmını, tamamen kontrolleri altında olan Rusya karşıtı ve kendini tamamen NATO’nun çıkarlarına hizmet etmeye adayan bir bölge olarak görmek istediğini söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, “Kuzey Atlantik ittifakı aslında Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı” diye kaydetti.
Ukrayna’ya “teknik özellikleri ve menzili artırılmış silahların sağlanması yönündeki kolektif kararların NATO kapsamı içinde alındığını” anımsatan yetkili, Rusya karşıtı operasyonlar için paralı asker ve sabotajcı yetiştirme çalışmalarının da ittifak tarafından yürütüldüğünü vurgulayarak, “Bu bağlamda, Ukrayna’yı demilitarize etme görevi güncelliğini koruyor” diye ekledi.
Ukrayna’da 1995’ten bu yana NATO tatbikatlarının düzenlendiğini, 2004’ten başlayarak da Kiev’in ittifak güçleri için topraklarına tam erişim sağladığını anımsatan Patruşev, 2014 darbesinden sonra Ukrayna’nın militarizasyon sürecinin artarak devam ettiğini belirtti.