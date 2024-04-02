https://sputniknews.com.tr/20240402/ozel-bankalardan-emekli-promosyonu-hamlesi-yuzde-50-artis-daha-gelebilir-1082372509.html
Özel bankalardan emekli promosyonu hamlesi: 'Yüzde 50 artış daha gelebilir'
Özel bankalardan emekli promosyonu hamlesi: 'Yüzde 50 artış daha gelebilir'
Sputnik Türkiye
Emekliler, seçim öncesi seyyanen zam hayalleri suya düşerken gözünü bankaların verdiği emekli maaşı promosyonuna çevirdi. Kamu bankalarının ardından özel... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T10:42+0300
2024-04-02T10:42+0300
2024-04-02T10:42+0300
ekonomi
banka
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banka desteği
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Türkiye yerel seçim gündemini geride bırakırken emeklilerin de odağında emekli maaş promosyonu var. Kamu bankalarındaki artışın ardından özel bankalarda da rekabet kızıştı. En yüksek tutar 17 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz maaş promosyonunda yüzde 50'lik zam geleceğini tahmin ettiğini söyledi.Milliyet'e konuşan Yılmaz, "Kamu bankalarında promosyon ödemelerinin en düşük 8 bin TL ve en yüksek 12 bin TL olmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine özel bankalar da buna karşılık verdi. Toplamda 19 bankanın emekli promosyonlarını yükselttiğini görmekteyiz" dedi.Yılmaz şu ifadeleri kullandı:'En yüksek promosyon 17 bin 500 TL'Kamu bankalarında 8-12 bin TL'ye çıktıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu, yaptığı açıklamada özel bankalara da çağrı yaparak "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240401/milyonlarca-emeklinin-bekledigi-gun-geldi-bayram-ikramiyeleri-ne-zaman-yatacak-1082358399.html
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emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı
Özel bankalardan emekli promosyonu hamlesi: 'Yüzde 50 artış daha gelebilir'
Emekliler, seçim öncesi seyyanen zam hayalleri suya düşerken gözünü bankaların verdiği emekli maaşı promosyonuna çevirdi. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da promosyon artışına gitti. En yüksek tutar ne oldu? Daha da artış gelir mi?
Türkiye yerel seçim gündemini geride bırakırken emeklilerin de odağında emekli maaş promosyonu var. Kamu bankalarındaki artışın ardından özel bankalarda da rekabet kızıştı. En yüksek tutar 17 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz maaş promosyonunda yüzde 50'lik zam geleceğini tahmin ettiğini söyledi.
Milliyet'e konuşan Yılmaz, "Kamu bankalarında promosyon ödemelerinin en düşük 8 bin TL ve en yüksek 12 bin TL olmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine özel bankalar da buna karşılık verdi. Toplamda 19 bankanın emekli promosyonlarını yükselttiğini görmekteyiz" dedi.
Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Kamu bankalarında promosyon ödemelerinin yüzde 50 artırıldığını düşünecek olursak özel bankalarda 15 bin TL civarında olan promosyon ödemelerinin de %50’lik artışla 22.500 TL’ye kadar yükselebileceğini tahmin etmekteyim.Ayrıca emeklilerimiz her 6 aylık dönemde maaş farklarını aldıkları için bu rakam esnek olup önümüzdeki yarı yıllar kapsamında yukarıya doğru çıkacaktır."
'En yüksek promosyon 17 bin 500 TL'
"Bankalar çeşitli kampanyalar doğrultusunda promosyon ödemelerini yükseltmektedirler. Ödül fırsatı, chip para, otomatik ödeme, fatura konursa veya emekli arkadaşını ilgili şubeye getirirse birçok avantaj sunulmaktadır. Sahadaki bankaları incelediğimiz zaman 17.500 TL’ye varan promosyon ödemelerini görmekteyiz."
Kamu bankalarında 8-12 bin TL'ye çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu, yaptığı açıklamada özel bankalara da çağrı yaparak "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.