https://sputniknews.com.tr/20240402/ozel-bankalardan-emekli-promosyonu-hamlesi-yuzde-50-artis-daha-gelebilir-1082372509.html

Özel bankalardan emekli promosyonu hamlesi: 'Yüzde 50 artış daha gelebilir'

Özel bankalardan emekli promosyonu hamlesi: 'Yüzde 50 artış daha gelebilir'

Sputnik Türkiye

Emekliler, seçim öncesi seyyanen zam hayalleri suya düşerken gözünü bankaların verdiği emekli maaşı promosyonuna çevirdi. Kamu bankalarının ardından özel... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T10:42+0300

2024-04-02T10:42+0300

2024-04-02T10:42+0300

ekonomi

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Türkiye yerel seçim gündemini geride bırakırken emeklilerin de odağında emekli maaş promosyonu var. Kamu bankalarındaki artışın ardından özel bankalarda da rekabet kızıştı. En yüksek tutar 17 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz maaş promosyonunda yüzde 50'lik zam geleceğini tahmin ettiğini söyledi.Milliyet'e konuşan Yılmaz, "Kamu bankalarında promosyon ödemelerinin en düşük 8 bin TL ve en yüksek 12 bin TL olmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine özel bankalar da buna karşılık verdi. Toplamda 19 bankanın emekli promosyonlarını yükselttiğini görmekteyiz" dedi.Yılmaz şu ifadeleri kullandı:'En yüksek promosyon 17 bin 500 TL'Kamu bankalarında 8-12 bin TL'ye çıktıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu, yaptığı açıklamada özel bankalara da çağrı yaparak "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240401/milyonlarca-emeklinin-bekledigi-gun-geldi-bayram-ikramiyeleri-ne-zaman-yatacak-1082358399.html

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