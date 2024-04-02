https://sputniknews.com.tr/20240402/iran-samdaki-konsoloslugumuza-saldiriya-karsilik-verme-hakkimiz-var-1082372045.html
İran: Şam’daki konsolosluğumuza saldırıya karşılık verme hakkımız var
İran: Şam’daki konsolosluğumuza saldırıya karşılık verme hakkımız var
Sputnik Türkiye
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanına gönderilen mektupta, İran’ın, Şam’daki... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T09:05+0300
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İran’ın BM Daimi Temsilcisi, Suriye'nin başkenti Şam’da bulunan İran Konsolosluğu’na yönelik hava saldırısıyla ilgili BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanına mektup gönderdi.Mektupta, saldırıdan tamamen İsrail’in sorumlu olduğu kaydedilirken, “İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası hukuk ve BM Anlaşması kapsamı içinde, bu kınanmaya değer eyleme kararlı misilleme sağlama yönündeki meşru ve devredilemez hakkını saklı tutar” ifadesine yer verildi.BM Güvenlik Konseyi’ne, Şam’daki Konsolosluğa saldırıyı “en sert ifadelerle” kınama çağrısında bulunan İran, bu suçun sorumlularını derhal adalet önüne çıkaracak tedbirlerin alınmasını talep etti.Rusya BM'de toplantı talep ettiRusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram paylaşımında, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan İran Konsolosluğu’na yönelik hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’ni toplanmaya davet ettiklerini duyurdu. Basına açık olacak toplantının bugün saat 22.00’da (TSİ) yapılacağı belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Şam Konsolosluğu’na saldırıyı kınayarak dokunulmazlığı Viyana anlaşmaları tarafından garanti edilen diplomatik ve konsolosluk tesislerini hedef alan tüm saldırıların kabul edilemez olduğunu kaydetti.İran Konsolosluğuna yapılan saldırının sivil halk arasında kitlesel ölüm riski yüksek olan yoğun nüfuslu bir bölgede yapıldığına işaret edilen açıklamada, “İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in bu tür saldırgan eylemlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğu ve durdurulması gerektiği gerçeğinden yola çıkıyoruz” ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu?1 Nisan akşamı İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Şam Büyükelçisi Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.İsrail'in henüz bir açıklama yapmadığı saldırıya ilişkin İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin ‘hızlı, doğrudan ve güçlü’ şekilde karşılık vereceğini söylemişti.Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran’ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.
https://sputniknews.com.tr/20240402/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-netanyahu-akli-dengesini-tamamen-kaybetmis-durumda-1082368423.html
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israil, israil-filistin, suriye, iran, iran devrim muhafızları, şam, büyükelçilik, saldırı, füze saldırısı, ortadoğu
israil, israil-filistin, suriye, iran, iran devrim muhafızları, şam, büyükelçilik, saldırı, füze saldırısı, ortadoğu
İran: Şam’daki konsolosluğumuza saldırıya karşılık verme hakkımız var
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanına gönderilen mektupta, İran’ın, Şam’daki konsolosluğa gerçekleştirilen saldırı nedeniyle İsrail’e sert yanıt verme hakkını saklı tuttuğu belirtildi.
İran’ın BM Daimi Temsilcisi, Suriye'nin başkenti Şam’da bulunan İran Konsolosluğu’na yönelik hava saldırısıyla ilgili BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanına mektup gönderdi.
Mektupta, saldırıdan tamamen İsrail’in sorumlu olduğu kaydedilirken, “İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası hukuk ve BM Anlaşması kapsamı içinde, bu kınanmaya değer eyleme kararlı misilleme sağlama yönündeki meşru ve devredilemez hakkını saklı tutar” ifadesine yer verildi.
BM Güvenlik Konseyi’ne, Şam’daki Konsolosluğa saldırıyı “en sert ifadelerle” kınama çağrısında bulunan İran, bu suçun sorumlularını derhal adalet önüne çıkaracak tedbirlerin alınmasını talep etti.
Rusya BM'de toplantı talep etti
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram paylaşımında, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan İran Konsolosluğu’na yönelik hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’ni toplanmaya davet ettiklerini duyurdu. Basına açık olacak toplantının bugün saat 22.00’da (TSİ) yapılacağı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Şam Konsolosluğu’na saldırıyı kınayarak dokunulmazlığı Viyana anlaşmaları tarafından garanti edilen diplomatik ve konsolosluk tesislerini hedef alan tüm saldırıların kabul edilemez olduğunu kaydetti.
İran Konsolosluğuna yapılan saldırının sivil halk arasında kitlesel ölüm riski yüksek olan yoğun nüfuslu bir bölgede yapıldığına işaret edilen açıklamada, “İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in bu tür saldırgan eylemlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğu ve durdurulması gerektiği gerçeğinden yola çıkıyoruz” ifadelerine yer verildi.
1 Nisan akşamı İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Şam Büyükelçisi Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.
İsrail'in henüz bir açıklama yapmadığı saldırıya ilişkin İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin ‘hızlı, doğrudan ve güçlü’ şekilde karşılık vereceğini söylemişti.
Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran’ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.