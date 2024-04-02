https://sputniknews.com.tr/20240402/fast-sistemi-islem-tutar-limitleri-artirildi-1082374080.html

FAST işlem tutar limitleri artırıldı

FAST işlem tutar limitleri artırıldı

Sputnik Türkiye

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi işlem tutar limitleri; 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T10:13+0300

2024-04-02T10:13+0300

2024-04-02T10:49+0300

ekonomi

fast

fast sistemi

fonların anlık ve sürekli transferi (fast)

ekonomi

kredi kartı

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusunda, TCMB tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'in, Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağladığı, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaştığı belirtildi.Duyuruda, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240329/merkez-bankasi-para-politikasi-kurulu-toplanti-ozeti-kredi-buyumesinde-dengelenme-ongorulmektedir-1082176618.html

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Sputnik Türkiye

fast , fast sistemi, fonların anlık ve sürekli transferi (fast), ekonomi, kredi kartı, merkez bankası