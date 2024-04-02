https://sputniknews.com.tr/20240402/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistan-nahcivanda-azerbaycan-mevzilerine-ates-acti-1082381138.html

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T12:38+0300

2024-04-02T12:38+0300

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin yerel saatler 22:00-22:20 arasında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Hedarabad yerleşimi Şahbuz'a bağlı Biçenek yerleşiminde Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son dönemde Ermenistan-Azerbaycan sınırının farklı noktalarından Ermenistan askeri birliklerinin, zırhlı araçların, topçu bataryalarının ve diğer ağır silahların yoğunlaştığının gözlemlendiğini belirtmiş, sınırda oluşabilecek herhangi bir provokasyonun tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan’a ait olacağını ifade etmişti.Ermenistan da Azerbaycan'ı suçladı Ermenistan Savunma Bakanlığı da, kendi sitesinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan sınırında ateş açtığını belirtti. Açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri 1 Nisan günü saat 22.00'de Kut köyü yakınlarında ve 2 Nisan günü saat 00.40'ta Tegh köyü yakınlarında Ermeni mevzilerine ateş açtı" yazıldı.

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azerbaycan, ermenistan, çatışma, nahçıvan, karadağ, paşinyan, ilham aliyev, haydar aliyev