https://sputniknews.com.tr/20240401/yeniden-refah-partisi-bitliste-2-oyla-bir-ilceyi-ak-partiden-aldi-1082350584.html
Yeniden Refah Partisi, Bitlis'te 2 oyla bir ilçeyi AK Parti'den aldı
Yeniden Refah Partisi, Bitlis'te 2 oyla bir ilçeyi AK Parti'den aldı
Sputnik Türkiye
Seçimde Yeniden Refah Partisi, birçok yerde aldığı oylarla dengeleri değişti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi, AK Parti'yi 2 oyla geçerek... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T14:07+0300
2024-04-01T14:07+0300
2024-04-01T14:53+0300
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Yeniden Refah Partisi (YRP), biri büyükşehir olmak üzere iki ili, 39 ilçeyi, 19 beldeyi kazanarak toplamda 60 belediyede birinci çıktı.Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Yıldırım, Bitlis'in Güroymak ilçesinde 4 bin 292 oy alarak belediyeyi kazandı.Böylece, Yıldırım, 4 bin 290 oy alanı AK Parti adayı Eşref Mutlu'yu sadece 2 oy farkıyla ilçede birinci çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/turkiyenin-en-genc-belediye-baskani-canakkalede-secildi-22-yasinda-1082350252.html
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güroymak, bitlis, ak parti, dem parti
güroymak, bitlis, ak parti, dem parti
Yeniden Refah Partisi, Bitlis'te 2 oyla bir ilçeyi AK Parti'den aldı
14:07 01.04.2024 (güncellendi: 14:53 01.04.2024)
Seçimde Yeniden Refah Partisi, birçok yerde aldığı oylarla dengeleri değişti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi, AK Parti'yi 2 oyla geçerek, Bitlis'in Güroymak Belediyesi'ni kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Yeniden Refah Partisi (YRP), biri büyükşehir olmak üzere iki ili, 39 ilçeyi, 19 beldeyi kazanarak toplamda 60 belediyede birinci çıktı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Yıldırım, Bitlis'in Güroymak ilçesinde 4 bin 292 oy alarak belediyeyi kazandı.
Böylece, Yıldırım, 4 bin 290 oy alanı AK Parti adayı Eşref Mutlu'yu sadece 2 oy farkıyla ilçede birinci çıktı.
PARTİ
ADAY
OY ORANI
OY SAYISI
YENİDEN REFAH
EMRULLAH YILDIRIM
% 32,47
4.292
AK PARTİ
EŞREF MUTLU
% 32,45
4.290
DEM PARTİ
MEHMET ŞİRİN ÜNCÜ
% 31,82
4.206
CHP
NAİM ŞİPALLI
% 0,73
97
İYİ PARTİ
TURĞAY BAĞUÇ
% 0,66
87
BAĞIMSIZ
HİKMET TÜLEÇİN
% 0,65
86
SAADET
MİKAİL BİŞAROĞLU
% 0,4
53
BTP
HASAN ÖRPEK
% 0,34
45
VATAN PARTİSİ
CENGİZ TANİK
% 0,25
33
TKP
ZELAL ÖZGÜR DURMUŞ
% 0,23
31