https://sputniknews.com.tr/20240401/yeniden-refah-partisi-bitliste-2-oyla-bir-ilceyi-ak-partiden-aldi-1082350584.html

Yeniden Refah Partisi, Bitlis'te 2 oyla bir ilçeyi AK Parti'den aldı

Yeniden Refah Partisi, Bitlis'te 2 oyla bir ilçeyi AK Parti'den aldı

Sputnik Türkiye

Seçimde Yeniden Refah Partisi, birçok yerde aldığı oylarla dengeleri değişti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi, AK Parti'yi 2 oyla geçerek... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T14:07+0300

2024-04-01T14:07+0300

2024-04-01T14:53+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

güroymak

bitlis

ak parti

dem parti

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Yeniden Refah Partisi (YRP), biri büyükşehir olmak üzere iki ili, 39 ilçeyi, 19 beldeyi kazanarak toplamda 60 belediyede birinci çıktı.Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Yıldırım, Bitlis'in Güroymak ilçesinde 4 bin 292 oy alarak belediyeyi kazandı.Böylece, Yıldırım, 4 bin 290 oy alanı AK Parti adayı Eşref Mutlu'yu sadece 2 oy farkıyla ilçede birinci çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/turkiyenin-en-genc-belediye-baskani-canakkalede-secildi-22-yasinda-1082350252.html

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