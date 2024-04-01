https://sputniknews.com.tr/20240401/tusiad-yerel-secimlerin-ardindan-yapisal-reformlara-hizla-odaklanmaliyiz-1082334261.html
TÜSİAD: Yerel seçimlerin ardından yapısal reformlara hızla odaklanmalıyız
TÜSİAD: Yerel seçimlerin ardından yapısal reformlara hızla odaklanmalıyız
Sputnik Türkiye
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T11:03+0300
2024-04-01T11:03+0300
2024-04-01T11:03+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
tüsiad
türk sanayicileri ve iş insanları derneği
reform
reform
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları netleşmeye başlarken Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) konuyla ilgili yazılı açıklama geldi.TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.Demokrasinin temel unsurlarından yerel yönetim seçimlerinin geride bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20240401/canli--istanbulda-yerel-secim-yarisi-ekrem-imamoglu-mu-murat-kurum-mu-1082286719.html
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tüsiad, türk sanayicileri ve iş insanları derneği , reform, reform, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
tüsiad, türk sanayicileri ve iş insanları derneği , reform, reform, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
TÜSİAD: Yerel seçimlerin ardından yapısal reformlara hızla odaklanmalıyız
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere el birliğiyle çalışmalıyız." açıklamasında bulundu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları netleşmeye başlarken Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) konuyla ilgili yazılı açıklama geldi.
TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.
Demokrasinin temel unsurlarından yerel yönetim seçimlerinin geride bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Görevlerine başlayacak belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyoruz. Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere el birliğiyle çalışmalıyız."