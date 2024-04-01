https://sputniknews.com.tr/20240401/sevket-coruh-ben-gulmeden-sandiklari-terk-etmeyin-1082323407.html
Şevket Çoruh: Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin
Şevket Çoruh: Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin
Sputnik Türkiye
Videolarında attığı kahkahayla birçok etkileşim alan bir Oyuncu Şevket Çoruh "Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin" dedi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T00:22+0300
2024-04-01T00:22+0300
2024-04-01T00:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
şevket çoruh
tweet
seçim
sandık
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/0f/1044285340_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_445f250ed74c97d8022f1ad1293da09c.jpg
Oyuncu Şevket Çoruh X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ""Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin" dedi.Çoruh, 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Twitter hesabından kahkaha attığı bir videosunu paylaşmıştı. Çoruh, paylaşımına "Tutamıyorum" notunu düşmüştü.
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şevket çoruh, tweet, seçim, sandık
şevket çoruh, tweet, seçim, sandık
Şevket Çoruh: Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin
Videolarında attığı kahkahayla birçok etkileşim alan bir Oyuncu Şevket Çoruh "Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin" dedi.
Oyuncu Şevket Çoruh X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ""Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin" dedi.
Çoruh, 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Twitter hesabından kahkaha attığı bir videosunu paylaşmıştı. Çoruh, paylaşımına "Tutamıyorum" notunu düşmüştü.