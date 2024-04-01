https://sputniknews.com.tr/20240401/sevket-coruh-ben-gulmeden-sandiklari-terk-etmeyin-1082323407.html

Şevket Çoruh: Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin

Şevket Çoruh: Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin

Sputnik Türkiye

Videolarında attığı kahkahayla birçok etkileşim alan bir Oyuncu Şevket Çoruh "Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin" dedi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T00:22+0300

2024-04-01T00:22+0300

2024-04-01T00:22+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

şevket çoruh

tweet

seçim

sandık

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/0f/1044285340_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_445f250ed74c97d8022f1ad1293da09c.jpg

Oyuncu Şevket Çoruh X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ""Ben gülmeden sandıkları terk etmeyin" dedi.Çoruh, 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Twitter hesabından kahkaha attığı bir videosunu paylaşmıştı. Çoruh, paylaşımına "Tutamıyorum" notunu düşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240331/tkpnin-kadikoy-adayi-fatih-mehmet-macoglundan-secim-sonrasi-ilk-aciklama-1082321505.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şevket çoruh, tweet, seçim, sandık