https://sputniknews.com.tr/20240401/sandiklarin-yuzde-9982si-acildi-hangi-sehir-hangi-partide-1082330659.html
Sandıkların yüzde 99.82'si açıldı: Hangi şehir hangi partide?
Sandıkların yüzde 99.82'si açıldı: Hangi şehir hangi partide?
Sputnik Türkiye
2024 yerel seçim sonuçlarında sandıkların yüzde 99.82'si açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre partilerin kazandığı belediyelerin sayısı belli oldu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T10:10+0300
2024-04-01T10:10+0300
2024-04-01T10:10+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
nevşehir
nevşehir belediyesi
dem parti
dem parti
hakkari
van
muş
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy sayma işlemi devam ediyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 99.82'si açıldı.Kesin olmayan sonuçlara göre CHP, Partilerin aldığı iller şu şekilde:CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37.74’lük bir oy oranına ulaştı.Seçimlerden birinci 37.64 oy oranıyla birinci parti çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediyelerinde 15 il ve toplamda 36 ilde belediye kazandı. Buna göre, CHP; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amsya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, CHP, 2019 seçimlerinde 19 belediye kazanmıştı.AK Parti 24 ilde birinci olduAK Parti, yüzde 35.49 oy oranıyla 24 ilde birinci oldu.AK Parti'nin kazandığı iller, Şırnak, Bitlis, Erzurum, Rize, Trabzon, Bayburt, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Niğde, Aksaray, Konya, Isparta, Ordu, Samsun, Çorum, Karabük, Düzce, Sakarya ve Kocaeli oldu. MHP 8 ilde birinci: Oy oranı 2019'a göre gerilediMHP 8 ilde 1. olarak 8 belediye kazandı. Bir önceki seçime göre MHP'de hem kazanılan belediye sayısı hem oy oranında düşüş yaşandı.Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oy oranı yüzde 4.98'i kazandığı belediye sayısı da 8'e oldu.Kesin olmayan sonuçlara göre, MHP; Kırklareli, Çankırı, Tokat, Karaman, Osmaniye, Erzincan, Gümüşhane ve Kars'ta kazandı.2019'da MHP'nin kazandığı Manisa, Kütahya, Kastamonu, Bartın ve Amasya, CHP yönetimine geçerken, Karabük ve Bayburt'ta AK Parti, MHP ile girdiği seçim yarışını kazandı.2019'da yüzde 7,31 oy alan MHP 11 belediye kazanmıştı. Yeniden Refah Partisi 2 ilde belediye kazandıKesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında Yeniden Refah Partisi (YRP), 6.19 oy oranına ulaşarak seçimi 3. sırada tamamladı. YRP Şanlıurfa ve Yozgat'ta kazandı.İYİ Parti'nin kazandığı tek il31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde İyi Parti Belediye Başkan Adayı Rasim Arı oyların büyük bir çoğunluğunu alarak Belediye Başkanı seçildi. İYİ Parti'nin Türkiye genelinde kazandığı tek il ise Nevşehir oldu. 2019 seçimlerinde Ak Parti adayı olan ve Nevşehir Belediye Başkanlığını kazanan Rasim Arı, 21 ay görev yaptıktan sonra, Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa etmişti.DEM Parti 3 büyükşehir ve 7 il kazandı DEM Parti'nin 2024 yerel seçimlerinde 15 ilde oyu düştü, 64 ilde ise oyu arttı. Türkiye genelinde yüzde 5.68 oy alan DEM Parti, kesin olmayan sonuçlara göre 3 Büyükşehir ve 7 ilde birinci oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Muş, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Tunceli'de birinci Parti oldu. Sivas BBP'teYüzde 100 sandıkların açıltığı Sivas'ta Büyük Birlik Partisi (BBP) birinci parti oldu. BBP'li Adem Uzun 43.31 oy oranıyla belediye yönetimini devalacak.
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https://sputniknews.com.tr/20240401/istanbulda-sandiklarin-9998i-acildi-hangi-parti-kac-ilce-aldi-1082332053.html
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seçim, nevşehir, nevşehir belediyesi, dem parti, dem parti, hakkari, van, muş
seçim, nevşehir, nevşehir belediyesi, dem parti, dem parti, hakkari, van, muş
Sandıkların yüzde 99.82'si açıldı: Hangi şehir hangi partide?
2024 yerel seçim sonuçlarında sandıkların yüzde 99.82'si açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre partilerin kazandığı belediyelerin sayısı belli oldu.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy sayma işlemi devam ediyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 99.82'si açıldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre CHP,
Büyükşehir
İl
İlçe
Belede
CHP
14
21
356
125
AK Parti
12
12
356
125
DEM Parti
3
7
65
7
Yeniden Refah Parti
1
1
39
39
MHP
0
8
122
54
İYİ Parti
0
2
24
4
BBP
0
1
14
14
Partilerin aldığı iller şu şekilde:
CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37.74’lük bir oy oranına ulaştı.
Seçimlerden birinci 37.64 oy oranıyla birinci parti çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediyelerinde 15 il ve toplamda 36 ilde belediye kazandı.
Buna göre, CHP; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amsya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın,
CHP, 2019 seçimlerinde 19 belediye kazanmıştı.
AK Parti 24 ilde birinci oldu
AK Parti, yüzde 35.49 oy oranıyla 24 ilde birinci oldu.
AK Parti'nin kazandığı iller, Şırnak, Bitlis, Erzurum, Rize, Trabzon, Bayburt, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Niğde, Aksaray, Konya, Isparta, Ordu, Samsun, Çorum, Karabük, Düzce, Sakarya ve Kocaeli oldu.
MHP 8 ilde birinci: Oy oranı 2019'a göre geriledi
MHP 8 ilde 1. olarak 8 belediye kazandı. Bir önceki seçime göre MHP'de hem kazanılan
belediye sayısı hem oy oranında düşüş yaşandı.
Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oy oranı yüzde 4.98'i kazandığı belediye sayısı da 8'e oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre, MHP; Kırklareli, Çankırı, Tokat, Karaman, Osmaniye, Erzincan, Gümüşhane ve Kars'ta kazandı.
2019'da MHP'nin kazandığı Manisa, Kütahya, Kastamonu, Bartın ve Amasya, CHP yönetimine geçerken, Karabük ve Bayburt'ta AK Parti, MHP ile girdiği seçim yarışını kazandı.
2019'da yüzde 7,31 oy alan MHP 11 belediye kazanmıştı.
Yeniden Refah Partisi 2 ilde belediye kazandı
Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında Yeniden Refah Partisi (YRP), 6.19 oy oranına ulaşarak seçimi 3. sırada tamamladı. YRP Şanlıurfa ve Yozgat'ta kazandı.
İYİ Parti'nin kazandığı tek il
31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde İyi Parti Belediye Başkan Adayı Rasim Arı oyların büyük bir çoğunluğunu alarak
Belediye Başkanı seçildi. İYİ Parti'nin Türkiye genelinde kazandığı tek il ise Nevşehir oldu.
2019 seçimlerinde Ak Parti adayı olan ve Nevşehir Belediye Başkanlığını kazanan Rasim Arı, 21 ay görev yaptıktan sonra, Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa etmişti.
DEM Parti 3 büyükşehir ve 7 il kazandı
DEM Parti'nin 2024 yerel seçimlerinde 15 ilde oyu düştü, 64 ilde ise oyu arttı. Türkiye genelinde yüzde 5.68 oy alan DEM Parti, kesin olmayan sonuçlara göre 3 Büyükşehir ve 7 ilde birinci oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Muş, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Tunceli'de birinci Parti oldu.
Yüzde 100 sandıkların açıltığı Sivas'ta Büyük Birlik Partisi (BBP) birinci parti oldu. BBP'li Adem Uzun 43.31 oy oranıyla belediye yönetimini devalacak.